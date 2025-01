La Universidad Nacional del Sur, en el top 10 argentino y entre las mejores del mundo

Send an email

La Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca se encuentra entre las diez mejores instituciones de educación superior de Argentina, según el prestigioso ranking internacional de Research.com.

El listado nacional es liderado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), seguida por las universidades de La Plata, Córdoba, Cuyo, San Martín, Mar del Plata, San Andrés, San Luis, la UNS y Rosario. Entre las diez mejores, nueve son universidades públicas y solo una es privada.

En el contexto global, la institución educativa local ocupa el puesto 1598 entre más de 20.000 instituciones evaluadas, lo que la posiciona en el 10 % superior de universidades a nivel mundial.

Además, en otros rankings internacionales de prestigio, como Best Global Universities (US News World Reports), World University Rankings (CWUR), Ranking Web of Universities (Webometrics), la UNS también destaca consistentemente dentro del 10 % de las mejores instituciones del mundo.

Estos rankings evalúan entre 20.000 y 30.000 universidades y utilizan indicadores clave como calidad académica, impacto de investigaciones, cantidad y calidad de publicaciones científicas, colaboración internacional y prestigio entre estudiantes y empleadores.

En el caso de Research.com, se pone un énfasis especial en la calidad e impacto de la producción científica y tecnológica.

El rector de la UNS, Daniel Vega, celebró los resultados destacando el compromiso de la institución con la excelencia académica y su aporte al desarrollo científico y cultural en los ámbitos nacional e internacional.

«La presencia constante de nuestra casa en estos rankings no solo es motivo de celebración, sino también un testimonio del trabajo incansable de su comunidad académica, estudiantes, docentes, no docentes, investigadores y personal de apoyo. Este reconocimiento impulsa a seguir fortaleciendo el compromiso con la educación de calidad y la generación de conocimiento que impacta positivamente en la sociedad», afirmó.

Por su parte, la vicerrectora, Andrea Castellano, subrayó el esfuerzo colectivo que permite a la UNS consolidarse como una institución de referencia.

«Nos llena de orgullo saber que nuestro compromiso con la excelencia académica y la investigación sigue posicionando a la UNS como una institución líder a nivel nacional e internacional. Seguiremos trabajando con la misma dedicación y compromiso para afrontar los desafíos futuros y continuar siendo un referente en la educación superior», expresó.

Sin embargo, Vega también mostró preocupación por la falta de financiamiento en los sectores de ciencia y tecnología, advirtiendo sobre las posibles repercusiones a largo plazo en el desempeño de las universidades en estos rankings.

«Es fundamental garantizar recursos adecuados para la investigación y el desarrollo. De lo contrario, corremos el riesgo de perder competitividad y de limitar nuestro aporte al avance del conocimiento y a la solución de los grandes desafíos que enfrenta nuestra sociedad», alertó.

Con este nuevo reconocimiento, las autoridades reafirmaron su compromiso con la educación superior de calidad y su rol como referente académico en el país y el mundo. (La Nueva). (08-01-25).