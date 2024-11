Villa Rosa ganó en Saldungaray: cómo quedaron los cruces de cuartos

Send an email

Villa Rosa venció esta tarde a domicilio a Porteño 3-1 en el partido que completó la última fecha de la etapa regular del Torneo Oficial de Fútbol 70° Aniversario del Club Atlético Monte Hermoso.

Joaquín Maiques, Matías Izzi y Facundo Arana convirtieron para el vencedor, mientras que Isaías Rodríguez, de penal, había empatado para los de Saldungaray.

Con este resultado, así quedaron los primeros cruces de la liguilla: Villa Rosa vs. SUPA, Independiente vs. Porteño y Ferroviario vs. San Martín. Jugarán un solo partido y serán locales los mencionados en primer lugar.

LA TABLA: Atlético, 32 puntos; Villa Rosa, 30; Independiente, 28; Ferroviario, 21; San Martín y Porteño, 20; SUPA y Suteryh, 19; Progreso, 3. (20-11-24).