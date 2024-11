El diario La Nación afirma que «Javier Milei volvió a cargar contra el periodismo con tono amenazante: ‘Les llegó la hora'»

En menos de 24 horas, Javier Milei volvió a arremeter contra el periodismo y siguió con su escalada de agresiones e insultos. El Presidente publicó este miércoles por la mañana un posteo en X en el que tildó a la prensa argentina de “violenta”, la comparó con un “púgil” y la acusó de haber cometido el delito de extorsión, pese a que no presentó pruebas ni denuncias concretas. Además de hablar de “pseudoperiodistas” y de “delincuentes del micrófono”, también dejó escrita una advertencia: “Les llegó el momento de tener que bancarse el vuelto”.

La embestida de Milei se da un día después de la publicación de una entrevista que ofreció a Lex Fridman, un influencer informático que tiene un podcast en los Estados Unidos, en la que sostuvo que los periodistas “ensobrados, corruptos” en la Argentina “son torturadores profesionales”. En la nota, grabada tras su participación en el festejo electoral de Donald Trump en Mar-a-Lago, el Presidente sostuvo que aquella visita fue como un recreo después de casi un año “de haber sido sometido a todo tipo de tortura mediática”.

La nueva escalada verbal del Presidente y sus seguidores contra los medios ocurre también tras la presentación en sociedad de una facción libertaria Las fuerzas del cielo, donde confluyen funcionarios, dirigentes y tuiteros oficialistas. En la presentación de ese grupo, en San Miguel, el militante de La Libertad Avanza Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan, dijo que eran “el brazo armado” del Presidente. En ese acto se incentivó a insultar a quienes tengan ideas de izquierda, a quienes llamaron “zurdos hijos de puta”. El titular de la Fundación Faro -que baja la línea del Gobierno-, Agustín Laje, cargó en su discurso contra Marcelo Longobardi. “Se han ganado el legítimo odio de toda la sociedad civil”, indicó en referencia a los periodistas que llamó “ensobrados”.

En el marco de la alarma de distintos sectores ante esta presentación -que hasta generó una denuncia penal contra los integrantes de la nueva agrupación-, y de un intento del oficialismo de bajarle el tono y de decir que con las armas se referían a los celulares, Milei publicó un manifiesto que tituló Periodistas.

La arremetida del Presidente

“A gran parte del periodismo le gusta el boxeo duro con dosis extremas de violencia, con la particularidad de que su rival tiene que estar atado de pies y manos. Así golpean de modo fuerte y dan ‘muestras’ de exquisitos en el arte. A su vez el oponente, frente a su imposibilidad de defensa, muchas veces es extorsionado para que no le peguen tanto. Sin embargo, gracias a la tecnología, los celulares y las redes sociales, los delincuentes del micrófono hoy ven que sus víctimas no solo han logrado desatarse sino que además tienen gran capacidad de respuesta”, planteó Milei.

“Por ende descubren que no solo no son grandes púgiles sino que además son bastante menos que mediocres frente a un rival endurecido fruto del castigo asimétrico”, aseveró.

Entonces, fue donde mandó un aviso: “A estos pseudoperiodistas les quiero decir que les llegó el momento de tener que bancarse el vuelto por haber mentido, calumniado, injuriado y hasta haber cometido delitos de extorsión”. No ahondó sobre a qué hechos o a qué personas se refería.

Además, Milei cuestionó las “respuestas conjuntas” de la prensa y dijo que quienes se suman a esas cartas -que tampoco explicó cuáles, se supone que las de entidades como Fopea- “no solo prueban que son cómplices de un modelo violentamente siniestro, sino que al unirse conforman una solución de colusión que hace a un mercado del tipo competitivo actuar como si se tratara de un monopolio”.

Ante este análisis, el Presidente aseguró que con la llegada de las redes sociales “se les terminó el privilegio de casta que han tenido durante tanto tiempo y que han ejercido con tanta violencia” los periodistas.

“Por eso, acepten que el mundo cambió para bien y a ustedes se les acabó el monopolio de la palabra. Es hora de que laburen honestamente. Les llegó la hora de competir de modo limpio”, volvió a advertir y cerró: “Sí, ahora van a ganar menos dinero, pero eso es normal en un mercado libre. ¡CIAO!”.

Acostumbrado a cargar contra los medios, no ha dado conferencias de prensa como presidente y es muy selectivo a la hora de enfrentarse a una entrevista periodística. Es ya una costumbre que publique en X contenido contra determinados periodistas y columnistas, y que avale mensajes violentos contra ellos de cuentas propagandísticas de su gobierno.

En su entrevista con Fridman, publicada horas antes del manifiesto en Twitter, le dedicó largos párrafos al periodismo. Dijo frases como estas:

*“Yo les quité la pauta. Nosotros generamos noticias maravillosas todos los días y los medios de comunicación hablan pestes. Calumnian, injurian, ensucian y odian la red X porque todos podemos decir lo que queremos”.

*“Quieren es que se censuren las ideas que a ellos no les gusta y claro, porque son de izquierda, porque son wokes, porque no pueden soportar la competencia, a cara, mano a mano”.

*“Usted lee un diario en Argentina y el 85% de lo que usted lee es mentira. La mayor cantidad de periodistas, salvo honrosas excepciones, son calumniadores, son injuriadores”.

*“Son extorsionadores, son ladrones, son corruptos”.

*“Antes un periodista iba, te tiraba una carpeta en la mesa y decía: ‘Si vos no me pones X cantidad de dinero, voy a sacar todo esto y te voy a ensuciar”. Ensuciaron. mucho. Les molesta la red X porque les quitó el el monopolio del micrófono, les sacó los beneficios económicos de la extorsión”. (La Nación). (21-11-24).