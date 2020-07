Sobre Cahn, ingenuidades, misoginia, intolerancia, relajaciones vecinales …

Por Pablo Javier Marcó

Se fue junio de un año, este, el 2020, que será muy difícil de olvidar para toda la humanidad. Más de tres meses de pandemia. Fui uno de los tantos que creyeron que esta emergencia sanitaria a escala global nos convertiría, a todas y a todos, en mejores personas. ¡Que ingenuo! A medida que fueron corriendo los días, con el avance de la cuarentena, algunos empezaron a mostrar sus miserias, su egoísmo, su desprecio por la vida. Una cosa es el laburante y el comerciante que la está pasando mal por las restricciones impuestas por el aislamiento, y otra, muy distinta, es salir a las calles a manifestarse porque el virus no existe, porque no me dejan correr, porque nos gobierna una infectadura…

Pedro Cahn es un prestigioso infectólogo. Según esos delirantes, es uno de los líderes de la infectadura. Ni kirchnerista ni macrista, Cahn es apartidario, pero si adhiriese a algún partido, ¿qué?. Entre otras cosas, presidió la Sociedad Internacional de Sida (IAS) entre 2006 y 2008, actuó como asesor para la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y ONUSIDA. Fue nombrado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y recibió la mención de honor “Senador Domingo F. Sarmiento” por parte del Senado de la Nación en 2014. Pero su mayor orgullo a nivel profesional es que de su Huésped haya salido la terapia doble: el estudio multicéntrico Gardel coordinado desde la fundación demostró que el uso de dos drogas en lugar de tres en el tratamiento antirretroviral es más simple, económico y con menos efectos colaterales. A raíz de los resultados obtenidos, la estrategia fue incorporada en las guías de tratamiento internacionales.

El lunes, en una radio de Buenos Aires, Cahn explicó acerca del endurecimiento de la cuarentena en AMBA: “Necesitamos meter una pausa porque está creciendo la ocupación de camas”, dijo.

“Se tuvo en cuenta el cansancio de la gente. Nadie quiere estar en la situación que está pero no favorece a nadie”, aclaró, por las dudas.

“Reducir la presión sobre las camas de terapia intensiva también significa reducir la presión de los médicos de terapia intensiva. El equipo de salud está sometido a un estrés constante”, subrayó.

“Lo que se ha hecho hasta ahora fue exitoso”, aseguró.

“El informe del FMI que muestra cuanto va a caer la economía señala que Argentina va a caer, pero México y Brasil van a perder igual y no hicieron cuarentena”, declaró. Porque, como hemos dicho más de una vez acá, lo que provoca la crisis económica no es la cuarentena, sino el virus.

En nuestro pago chico, la relajación ciudadana es evidente, como también lo es la laxitud en los controles dentro de la ciudad cabecera. La fase 5 no habilita a dejar de usar el barbijo. O a compartir el mate. Tampoco a evitar el distanciamiento físico o a dejar sin efecto las mínimas medidas de higiene personal y/o comercial. Pocas horas después de avanzar de fase y dejar el aislamiento para pasar al distanciamiento, el director de Salud, Fabián Zorzano, aclaró por nuestra radio que las reuniones de hasta 10 personas deben reducirse al grupo familiar. Muchos no lo entendieron, no lo quisieron entender o prefirieron no hacerle caso, total, “yo me la banco porque soy piola”.

Más allá de la Covid 19, el Concejo Deliberante ha dado algunos pasos importantes en la búsqueda de la igualdad. Por un lado, sumó la comisión de diversidad y género. También aprobó la creación del Programa Municipal de Género. El jueves, sancionó la adhesión del municipio dorreguense a la Ley Micaela. El objetivo de la ley es brindar al Estado herramientas conceptuales en perspectiva de género. Por ello, todas las personas que se desempeñan en la función pública en el distrito deberán realizar una capacitación de manera OBLIGATORIA y completar todos los pasos incluyendo la evaluación.

El exconcejal de la oposición Osvaldo Barcelona repudió un polémico Me Gusta de la secretaria de Gobierno y Hacienda, Susana Lizarrondo, a un video que un agricultor local grabó para cuestionar las políticas oficiales con el sector. En el video, el productor llamó yegua a la expresidenta y actual vicepresidenta. También cargó contra los seguidores de su espacio partidario y los mandó a agarrar la pala porque son todos vagos. Frases cargadas de misoginia, irrespetuosas del que piensa distinto o del que es adepto o adepta a otra idea política. Una aclaración para aquellos y aquellas que suelen escuchar (o leer) mal o entender lo que les conviene. Esto no significa atacar al campo o a los productores en general. Es una firme condena personal (aclaro, personal) a los agraviantes dichos del agricultor en cuestión.

No vamos a poner en el mismo terreno de responsabilidad al autor o autora de un post con aquellos y aquellas que lo comparten en las redes o adhieren con un Me Gusta. Pero sí podemos pedir que los funcionarios públicos y las funcionarias públicas reflexionen antes de poner el pulgar para arriba a expresiones degradantes. Se puede discutir y debatir cualquier cosa, desde Vicentín hasta la política para el campo que lleva adelante el gobierno (para algunxs, serán erróneas; para otrxs, acertadas). Lo que no se puede aceptar, al menos en el sistema en el que vivimos, es el insulto a las ideas ajenas, es la descalificación al que no actúa como yo, son las posiciones misóginas desquiciadas.