Esto pasaba hace 5 años: Seguía el pedido de mayor seguridad en Oriente

Así lo informó LA DORREGO el 1 de julio de 2015:

Nuevamente una vecina de Oriente, Teresa Olguin, manifestó su preocupación por la situación de inseguridad que se vive en esta localidad.

Aseguró que además sigue sin esclarecerse el hecho delictivo del que fue víctima su familia tiempo atrás y advirtió que haría falta que se controle más quién entra y quién sale de Oriente, ya que “alguien de acá da la data del que está y el que no”.

Recordó que a su familia le habían sustraído un cuatriciclo, además de kayacs y cañas, entre otros elementos, pero “no apareció nada. Hay muchas pruebas, pero a la justicia no le sirve. Dicen que necesitan más, que esas no alcanzan, pero en algún momento tiene que aparecer algo. En casa tuvimos que hacer paredones y alambrados para estar más seguros. La gente está poniendo alarmas porque si no, no podes ir ni a la esquina”, remarcó. (Fuente: LU 24).