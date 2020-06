Se endurece la cuarentena en Monte Hermoso: reducirán los días para reuniones sociales y el horario comercial será de 8 a 18

En horas del mediodía, el intendente de Monte Hermoso Alejandro Dichiara convocó a una conferencia de prensa para anunciar el endurecimiento de los controles internos, con acotación de horarios, aislamiento obligatorio de quienes deban salir de la ciudad y la restricción de ingreso hasta el 6 de julio.

👉Acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, César David Quintana y del secretario de Salud, Jorge Busca, el Jefe Comunal enunció las nuevas medidas:

*El Puesto N° 1 permanecerá clausurado todos los días de 22 a 6 horas, tanto para ingresar como para egresar.

*En caso de tener que salir de la ciudad por distintos controles médicos o trámites, avalados por los permisos nacionales y locales correspondientes; al volver, el vecino y sus convivientes deberán cumplir los 14 días de aislamiento y serán monitoreados por personal de Salud e Inspección; excepto quienes tengan que realizar tratamientos oncológicos o de diálisis.

*Los comercios con atención al público, a partir de mañana martes 23 de junio, podrán abrir sus puertas todos los días de 8 a 18 horas; excepto restaurantes y confiterías que los viernes y sábados podrán hacerlo hasta las 00 horas.

*El horario de esparcimiento se permitirá hasta las 18 horas, todos los días, sin distinción de zonas.

*Las reuniones sociales de hasta diez personas solo podrán realizarse los jueves y domingo hasta las 00 horas.

*Se reforzarán los controles del uso del barbijo comunitario tanto en comercios como en vía pública.

*La restricción del ingreso de toda persona no domiciliada en la ciudad se extiende hasta el 6 de julio.

👉 Previo a los anuncios, el Dr. Busca se refirió a la situación en la región donde “no hay casos, excepto en Bahía Blanca donde aumentaron considerablemente por lo que estas decisiones no solo apuntan a la protección interna sino también a solidarizarnos con Bahía que es el centro de salud de toda la región” expresó.

👉Dichiara por su parte, aseguró estar “muy preocupado por el crecimiento de casos en Bahía y porque vemos mucha relajación en algunos vecinos”.

👉“Estamos en Fase 5, un logro que refleja el compromiso de esta comunidad y que nos permitió ciertas libertades; pero no debemos relajar ya que estamos en el peor momento de la pandemia y a pesar de que en Monte no hay casos, debemos continuar con la prevención y responsabilidad ciudadana para beneficio de todos”.

👉El Jefe Comunal volvió a hacer hincapié en las “denuncias anónimas o mediáticas sin sustento real, que solo generan temor e incomodidad en la comunidad; denunciemos por las vías correspondientes a quienes nos ponen en riesgo” aclaró.