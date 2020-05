Fuerte repudió del Taller Protegido a los dichos de un integrante de su comisión directiva en LA DORREGO

Este es el comunicado de prensa de la Asociación Integral del Discapacitado que administra Taller Protegido Vida Nueva.

“Ante declaraciones radiales efectuadas en LA DORREGO en el día de ayer martes por parte del integrante de n/comisión Sr. Rubén Ullman cumplimos en fijar nuestra decisión al respecto:

“Repudiar y rechazar enfáticamente las expresiones vertidas por el nombrado considerándolas inexactas, agraviantes e hirientes, faltantes a la verdad, en relación y exclusivamente del textual “ Me da lastima y se me caen las lágrimas, cuando voy al taller y veo los chicos tirados”. La ofensa en las palabras de Ullmann, hacia el personal y cuerpo directivo del taller protegido, también las consideramos extensivas hacia la comunidad, verdaderos cancerberos con sus aportes permanentes en la marcha de la institución y el bienestar de los chicos.

“El taller Protegido ha dado muestras en sus 35 años de vida, de demostrar y mantener un lugar de contención natural hacia personas con diferente grado de discapacidad merced a una comunión de interés con toda la comunidad dorreguense, verdadero orgullo lugareño, en la tarea que nos cumple como sociedad.

“Hiere profundamente la labor cotidiana de personas que más que un trabajo ostentan un verdadero acto de amor, que se extiende de forma integral en todas las horas en la vida nuestros chicos. El 70 por ciento de su tiempo diario viven directamente en el taller, y el resto por una cuestión de dependencia o actitud mantienen un lazo más que familiar con todos ellos.

ESTE ES EL AUDIO DE LA POLÉMICA

“El repudio marcado a las expresiones de Ulmann, tiene que ver con actitudes y situaciones totalmente reñidas con lo que quisieron expresar. El taller protegido, administrado por la AID, vive en permanente acción de mejorar y de procurar los elementos de superviviencia como cualquier entidad de bien público, que se desenvuelva en el ámbito de Coronel Dorrego. Las mismas donaciones apuntadas por el propio Ulmann, hablan a las claras del acompañamiento permanente de distintos empresarios, entidades y la comunidad toda preocupada por la marcha de la institución lideradas por la municipalidad que hoy reforzando, pero todo el año asistiendo cumple con el deseo de toda una población, ayudar a esos chicos, verdaderos íconos del movimiento de todos los días en el pueblo.

“El taller Protegido está bien, todo lo expresado por el Sr Ulmann en relación a la situación es totalmente falso, y cargado de un desconocimiento llamativo. Pedimos disculpas a toda la ciudad, por tener que ocuparnos de hechos extremadamente tristes y lamentables, a los cuales no estamos acostumbrados, nuestra Institución es, fue y será una organización de la comunidad, donde todos tienen cabida en pos de ayudar y de participar orgullosamente, como sentimos quienes circunstancialmente protagonizamos estos momentos, y que en base a esa responsabilidad y pertenencia no podemos dejar pasar traicionando nuestro compromiso diario con nuestros chicos. Agradecemos también la inmediata preocupación de nuestra comunidad, ante las alarmantes, imprecisas y falaces declaraciones escuchadas, que seguramente no se repetirán, y tengan por seguro que el Taller Protegido y sus chicos, están en el mejor resguardo y atención en estos momentos que tanto necesitamos cuidado.

“Necesitábamos hacerlo, nuestro taller e Institución están permanente abiertos a toda la población, créanlo somos privilegiados de tener un sitio de protección para nuestros convecinos que supimos conseguir todos los dorreguenses sin excepción.

Carlos Madera Presidente de la AID