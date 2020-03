Dichiara: “El estacionamiento medido y pago es un hecho en Monte Hermoso”

Ya en los últimos días de una temporada que fue más que buena en cuanto a la afluencia turística y que no fue ideal en cuanto al factor climático, en Monte Hermoso comienzan a delinear los cambios para el próximo verano: la restricción del estacionamiento contra la rambla costera y la implementación del estacionamiento medido y pago en un amplio radio céntrico.

Este último proyecto, del que se viene hablando desde hace varios años, es dado desde el municipio como un hecho para la temporada estival 20/21. Para ello, ya se está en tratativas con instituciones locales y en las próximas semanas se abrirá un proceso licitatorio para su puesta en funcionamiento.

“La implementación del estacionamiento medido y pago ya es un hecho -reconoció a “La Nueva.” el intendente montehermoseño, Alejandro Dichiara-. Nuestra idea es que funcione durante el verano, además de los fines de semana largo y eventos especiales, como las fiestas de la Primavera y la Cerveza, entre otros”.

Si bien todavía no se confirmó el área en que va a funcionar, en un principio se estima que incluiría toda la Costanera, Avenida Argentina y Faro Recalada, además de las perpendiculares entre la Avenida Alfonsín (ex Piedra Buena) y Borches. De cualquier modo, desde el municipio no se descarta que podría extenderse aún más.

Para esto, ya se llevó a cabo un relevamiento con la Universidad Nacional del Sur. También se conformará una suerte de SAPEM junto a la Cooperativa Telefónica.

De valores, por el momento, no se habla.

A todo esto se sumará la prohibición de estacionar contra el mar entre Avenida Costanera, entre Alfonsín y Huemul; solo podrá hacerse sobre la mano izquierda, en una zona donde en los últimos años se estacionaba a 45 grados y contra la línea del cordón. Esto también responde al proyecto de ir levantando la vieja rambla de madera, reemplazándola con cemento alisado.

“Ya no se podrá estacionar en el cordón frente al mar. Solo podrán hacerlo contra los edificios”, aseguró.

También se hará una nueva semipeatonal, como actualmente ocurre con la calle Dufaur: será Valle Encantado, entre Majluf y Patagonia.

“Creemos que con estas medidas vamos a organizar el tránsito y sacar muchos autos del centro y frente al mar. También vamos a introducir cambios en algunas calles de doble mano, para que tengan un solo sentido. Para ello también haremos un fuerte esfuerzo en cartelería”, dijo.

Dichiara recalcó que este tipo de decisiones se basa en la convicción de saber hacia dónde se dirige la ciudad y qué requiere. Además, reconoció que si bien saben que podrán tocarse algunos intereses puntuales, cuentan con el apoyo del montehermoseño en general (La Nueva).