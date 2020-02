Prohibición de traslado al hombro: se preparan cambios en frigoríficos

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social prohibió en Argentina cargar al hombro la media res. Se trata primeramente de una medida de carácter de bienestar laboral, segundo como una medida higiénica, y tercero, de cómo es el método de comercialización de la media res, algo que solamente quienes están en el rubro pueden explicar de una manera completa y precisa.

“Esta medida es perfecta, es algo que tenía que venir porque nadie puede llevar 100 o 120 kilos arriba del hombro. Estoy completamente de acuerdo, ahora todos los que hacemos consumo interno tendremos que ordenarnos para adecuarnos a esa norma”, explicó Omar Mitili, titular de cadena Mity.

“Quizás tendremos que preparar todo 24 horas antes, ocupar más gente o hacerlo en otro horario. Tendremos que acostumbrarnos a esto. Es lo que se viene y me parece correcto”, añadió.

Por ejemplo, una de tus carnicerías tiene la rielera hasta la calle, ¿esto se puede seguir haciendo?

-En este momento las estamos bajando al hombro por costumbre. Desconozco si las ordenanzas municipales permiten tener el riel hasta afuera. Hay varios puntos para adecuarnos a esta norma.

Todas las carnicerías van a tener que adecuarse, si bien faltan dos meses, tendremos que hacerlo rápidamente. Es decir, ya tenemos que estar pensando cómo hacerlo.

La parte que le toca a la industria es más fácil porque solo necesita tiempo y un espacio, pero es fácil hacerlo.

¿Ameritará una reunión urgente con los organismos municipales?

-Podría ser. Si bien siempre hablamos de esta medida, nunca se llevaba a cabo.

En la práctica, ¿cómo te imaginas poder despostar esa media res para llegar a esos 25 kilos?

-Una media res normalmente pesa 100 kilos, si la cortamos en tres pedazos, estaríamos en los 30 kilos. Todavía no sé si son 25 o 26 kilos exactos o se puede llegar a 30. No lo sabemos porque no tenemos nada escrito, ni se habló del tema.

Los controles que nos exigen a nosotros los tenemos sobre media reses.

Así como tiene sus ventajas a la hora de la venta, tiene sus desventajas a la hora de ofrecer los cortes

-Vamos a tener que repesar todas las medias reses de nuevo. Hay una merma en las medias reses al despostarlas, entonces va a llevar otros tiempos. O sea que, una carga que se hace habitualmente en dos horas, ahora vamos a tener que hacerla el día anterior.

Todos nos vamos a tener que acostumbrar.

¿Cómo cerraron las ventas en diciembre y cómo arrancaron en enero?

-Nosotros también vendemos en la costa y lo que no estuvo en Bahía, estuvo en Monte Hermoso, por ejemplo.

La venta fue normal, en general se faenaron la misma cantidad de animales.

El cerdo en el mostrador sigue impactando mucho en los clientes, cada vez son más buscados los cortes

-Lo que pasa es que el cerdo tiene una calidad premium. Ya no existe el cerdo mediocre porque ni las máquinas para hacer lo fiambres lo reciben. Ya está estandarizado saber qué cerdos vamos a utilizar.

Realmente el cerdo es muy bueno.

¿Te imaginas ver un ovino como un capón más pesado para lograr el camino que ha hecho el cerdo?

-En ese sentido, este año nos sorprendió que el cordero no se vendió tanto como el lechón para las fiestas.

El cordero se vendió poco en comparación con el lechón, no sé a qué se lo atribuyó, pero a la carne lanar le está costando meterse en el mercado.

Ojalá lo logre porque sería muy bueno, ya que puede haber un entusiasmo importante. Nos gustaría a todos que el cordero resurgiera, es algo muy importante para la cadena comercial.

FUENTE: Infosudoeste