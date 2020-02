¿Qué leen los dorreguenses y turistas este verano?

Un menor movimiento que en años anteriores se evidencia en el histórico local de venta de diarios, revistas y libros que la familia Aldea tiene en calle San Martín.

Así lo manifestó a LA DORREGO Leoncio José Aldea, quien admitió que la segunda quincena de enero es la de menor afluencia durante el año no sólo en su negocio, sino en la mayoría de los comercios de la ciudad.

“Esto no significa que no haya nadie en Dorrego, sino que la situación general del país hace que la gente cuide mucho su dinero y prioriza la compra de comida y de remedios por encima de otras cosas que no son de primera necesidad”, aseguró.

Más allá de esta descripción, Aldea dijo que “como todos los años, los libros siguen teniendo su impronta”.

En este sentido, citó a la obra Largo pétalo de mar, de la escritora chilena Isabel Allende, como una de los preferidos de este verano.

También mencionó a Facundo Manes, Daniel López Rosetti y algunas novelas románticas.

