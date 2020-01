Damián Danieli, presidente de Suteryh: “La vara quedó alta”

Suteryh terminó el año con la alegría total de haber alcanzado su tercer título en 25 años de participación en la Liga Dorreguense de Fútbol.

Suteryh comienza en 2020 con la ingrata noticia del fallecimiento de Roberto Di Filipo, fundador del club y dirigente hasta las últimas horas de su vida.

Con el contrapunto de esas sensaciones “Los Porteros” arrancan un año en qué lo deportivo, con pergaminos flamantes y la concreción de proyectos que, van más allá de lo deportivo, serán el norte a seguir.

Damián Danieli tomó la posta como presidente de la institución cuando al “Sute” la vuelta olímpica había comenzado a ser parte de la historia del club. En 2019, para no ser menos, bajo su mandato, logran el Torneo “Centenario del Club Ferroviario”. Estas felices concreciones hace que hoy sea un Club con la vara alta en lo deportivo, así lo reconoce su titular “si dudas que queda alta, estamos apuntando a seguir haciendo un buen papel porque todos los años se apunta a ver si se puede salir campeón, tarea difícil porque sabemos que todos los equipos se están reforzando muy bien, por lo que nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados, obviamente, porque se da la situación que algunos jugadores se van, algunas incorporaciones vamos a hacer, el cambio de técnico, en este caso Fernando Mandón que no va a estar más y hemos arreglado con el “Chino” Di Meglio”.

Con respecto la ida del técnico campeón, Danieli sostiene que “Mandón cumplió un ciclo. No hay ningún tipo de problemas con él. No tengo nada que decir con respecto a él, hasta el día de hoy tenemos una buena relación, nos cruzamos casi todos los días. Él quería quedarse en la ciudad, nos pidió la confirmación o no de su continuidad una vez terminado el campeonato, nosotros siempre nos tomamos hasta enero para ese tipo de decisiones, finalmente arregló con el Atlético Monte Hermoso como entrenador de arqueros y nosotros tomamos un tiempo prudencial, lo dejamos en manos de Javier Fernández, quien va el que va a coordinar toda la parte futbolística de Suteryh porque él hace varios años que está acá y hace un trabajo muy serio junto a Damián Hubert. Hay un cambio que comenzó con “Tato” Grifol y ellos dos continúan en esa línea de trabajo”.

Más allá del fútbol considera que “el anhelo más importante que tenemos es terminar la sede, lo único que nos está faltando es terminar la instalación eléctrica, aunque hemos hecho algunas fiestas tenemos que terminar bien la obra. Se nos escapó un poco el presupuesto respecto de una obra que fue proyectada hace dos años, se nos fue complicando por una cuestión de la crisis que vivió el país”.

Remarca que “tenemos la vara muy alta en lo deportivo pero no debemos descuidar las otras facetas del club. Nosotros hemos construido hasta un merendero, queremos volcar todo ese tipo de cosas para la sede nueva, poner todo en funcionamiento para tener los chicos un poco más entretenidos, con servicios como WI Fi para que comiencen a arrimarse y ofreciéndoles otros servicios. Propuestas hay muchas, todavía ninguna confirmada, pero todas para que los chicos salgan adelante. Nucleamos una zona de Monte, el oeste, de barrios carenciados con chicos que necesitan de nuestra contención, por eso vamos por ese camino”. (Fuente: Ecos de mi ciudad).