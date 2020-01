Esto pasaba hace 5 años: “Tato” Grifol dejaba la primera de Suteryh

DE ACUERDO A LO PUBLICADO POR EL PERIODISTA DE MONTE HERMOSO JUAN JOSÉ HURST, SEBASTIÁN “Tato” GRIFOL NO SERÁ MÁS EL TÉCNICO DE SUTERYH EN PRIMERA DIVISION. CONTINUARÁ TRABAJANDO EN LAS MENORES DEL CLUB.LA DIRIGENCIA ALBIAZUL – un poco sorprendida por esta decisión- COMENZARÍA A BUSCAR SU REEMPLAZANTE. EL PROPIO GRIFOL YA LES HABRÍA SUGERIDO UN NOMBRE, AUNQUE NO DESCARTARÍAN OTROS POSIBLES CANDIDATOS.

Por otra parte, el cuerpo técnico del fútbol mayor de Suteryh emitió un comunicado de prensa dirigido al plantel superior de la entidad:

“Debido a la rapidez con que fuimos viviendo estos momentos de tanta felicidad por el torneo obtenido y la continuidad de las fiestas, no hemos tenido la oportunidad de agradecer a cada uno de los integrantes del plantel por semejante esfuerzo realizado durante todo el año 2014. Valoramos y reconocemos el profesionalismo con el que encararon y fueron protagonistas de este proyecto.

“Entendemos que corresponde que ustedes deben ser los primeros al igual que comisión directiva de nuestra decisión de no continuar a cargo del primer equipo y tercera división. Los motivos son simples pero necesarios, saben perfectamente del tiempo que demando construir este sueño lo cual se nos hace imposible volver a repetirlo en lo inmediato y no queremos caer regular los esfuerzos porque esa no es nuestra característica.

“Queda la tranquilidad de que nuestro club ya tiene su estrella, tranquilidad y paciencia que debe alcanzar a jugadores, nuevo cuerpo técnico, dirigentes y simpatizantes.

“Seguiremos bien de cerca al equipo, pero desde otro lugar sabiendo que sentimos al SUTE como nuestra casa y es un lugar al que siempre estaremos dispuestos a volver.

“A ustedes les queda seguir haciendo las cosas que nosotros intentamos que adquieran, que son las ganas de mejorar, ponerse al servicio de un grupo sin importar quien lo conduzca, y siempre sea cual sea el resultado velar por el bien colectivo y de la institución y no el personal.

“Nuevamente y eternamente agradecidos por dejarnos llegar con nuestra visión de esto tan maravilloso que es el futbol, abrazo . Buen 2015 y hasta pronto”.