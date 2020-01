Este viernes habrá un festival de boxeo en Monte Hermoso

Este viernes 10 llegará a Monte Hermoso el boxeo al polideportivo del balneario.

Estos son los combates programados:

• Categoría Superligero 10 rounds:

Agustín “Sugar” Quintana (San Francisco Solano, Gran Bs As) vs Gabriel “Chilo” Puñalef (San Antonio Oeste, Rio Negro).

• Categoría Superwelter 6 rounds:

Gerardo “Tifon” Vergara (Bahía Blanca) vs Marcelo “Rateka” Sánchez (Hurlingham, Gran Bs As).

• Categoría Welter 4 rounds:

Cesar “Gato” Antin” (El Bolsón, Rio Negro) vs Carlos “Terrible” Chaparro (Las Flores, Bs As).

• Categoría Pluma 4 rounds

Agustín “Terremoto” Burgos (Tres Arroyos) vs Jorge “El Lindo” Pérez (Parera, La Pampa).

Las entradas, $300 populares /$500 platea y $700 ring side) pueden adquirirse desde el martes 7 en la Boletería del Centro Cultural, de 8.30 a 13.30 y de 19 a 23 horas.