Weekend hizo referencia a los “destacados pejerreyes en El Cajón y La Lejana de Coronel Dorrego”

Nota escrita por Daniel Console enweekend.perfil.com

Junto a Fabio Antoniak y dos amigos visitamos las lagunas La Lejana y El Cajón, de Coronel Dorrego, donde siguen saliendo muy buenos portes de pejerreyes y algunos matungos, dientudos y algunos bagres. Una excelente propuesta para disfrutar de la pesca en la provincia de Buenos Aires.

Los espejos se encuentran ubicados al sur de la provincia de Buenos Aires, por RN 3. Estos espejos de Coronel Dorrego actualmente tienen un nivel del agua normal y albergan una gran población de flechas de plata, dientudos y bagres de muy buenos portes.

La Lejana y El Cajón

Accedimos primero a la laguna La Lejana, con Sonia y Juan Ressia, y luego a la laguna El Cajón, donde tiene una bajada de lancha para el guía y también bajadas particulares de pescadores, con horarios de 8:00 a 18; también hay para acampar turno noche y poder pescar desde costa.

Ya con todo listo, salimos embarcados con líneas de flote, con profundidad de los anzuelos entre 25 y 40 cm. El viernes obtuvimos buenos ejemplares de pejerrey pescando al garete y encarnando con dientudos.

La jornada se presentó con un clima totalmente soleado pero muy ventoso, donde también disminuyó el pique respecto al día anterior, probablemente por el agua muy movida, hasta en algunos momentos con rompiente. En cambio, la pesca desde la costa fue mucho mejor y se cumplió la cuota por caña de 20 ejemplares, con buenos portes.

Los piques

Lo mismo pasó el domingo con un clima espectacular, totalmente soleado y con muy poco viento, continuó muy buena la pesca de costa, lo mejor fue directamente de la laguna El Cajón, donde obtuvimos ejemplares de entre 25 y 38 cm de longitud y los equipos que se utilizaron fueron los clásicos equipos laguneros, con caña telescópica de 3,80 a 4,20, reeles frontales medianos con nylon del 30 y líneas de 3 boyas y puntero; también la profundidad del pique se dio entre 20 y 40 cm, de costa intentaron pescar y obtuvieron muchos con líneas de fondo.

La calidad de los pescados es muy buena porque no tiene fondo barroso, y por ello, más allá de lo calificado de la pesca del pejerrey, no hay que descartar la exquisitez de los dientudos, de muy buen porte, y en especial de los bagres. Y lo que hay que destacar es que no siempre lo mejor está embarcado, con el consiguiente mayor costo, pues de acuerdo desde donde venga el viento, es mejor la pesca costera, destacando el ambiente muy familiar de la gente que regentea los ámbitos.

A tener en cuenta

Se llega por la RN 3, desde Buenos Aires, 400 m antes del acceso a Coronel Dorrego sale un camino de tierra hacia la izquierda, a la altura de una casa abandonada, en los lugares de giros están identificadas la entrada a cada laguna. Número de contacto Sonia y Juan Ressia: (291) 577 6242. (19-07-21).