Vecino denunció un grave error de diagnóstico de un médico del Hospital Municipal

El vecino Eduardo Amilcar Barrios se acercó hasta los estudios de LA DORREGO para relatar una situación que vivió en el Hospital Municipal de nuestra ciudad.

Contó que este lunes, a las 18, concurrió centro de salud por una emergencia y que lo atendieron a las 20. En ese lapso, dijo, dos o tres personas se fueron por la demora. El motivo por el cual decidió hacer público lo ocurrido es porque el médico de guardia le dijo que se trataba de una picadura de araña, pero al día siguiente volvió y lo atendió “excelentemente bien” el doctor Gigena, quien le aclaró que se trataba de un forúnculo. Consideró que se trata de un caso de mala praxis, y acotó que si llegaba a ser medicado con el diagnóstico equivocado, como sufre del corazón, podría haber sufrido graves consecuencias. También comentó que como no conoce al médico que lo atendió primeramente, preguntó su nombre y obtuvo como respuesta: «No podemos dar esa información». Barrios se pregunta por qué tanto misterio o secreto si el hospital es público. «Eso fue lo que más me molestó», enfatizó. Para evitar malos entendidos, Eduardo aclaró más de una vez que su queja no es contra el hospital ni el resto de los profesionales. Incluso, destacó que no solo el doctor Gigena lo atendió muy bien, sino que también lo hicieron en otras ocasiones los médicos Del Valle y Abraham. (07-02-24).