Unión Regional: Villa Rosa recuperó la punta y hay tres escoltas

Se disputó esta tarde la 10ma. fecha del Torneo Unión Regional Diego Armando Maradona.

Estos fueron los resultados:

Ventana 2 (Matías Juan -2-)

Pelota 2 (Esteban Castillo, Agustín Argaña)

Divisorio 0

Villa Rosa 1(Bruno Montero)

Independiente CP 1 (Abraham Yañez, de penal).

Independiente CD 5 (Lisandro D’Adario, Diego Banegas, Facundo Schmidt -2-, Valentín Aversano, de penal)

Ferroviario 3 (Nicolás Maidana, Benjamín Fernández, Sergio Lindner)

Almaceneros 0

San Martín 2 (Matías Prado -2-)

Alumni 0

Alem 2 (Martín Pinedo, Lucas Lamberti)

Porteño 7 (Gian Navarro -3-, Juan Kleppe, Nicolás Restivo -2-, Joaquín Mastrangelo)

Atlético 4 (Damián Fernández, Edgar Scalco, Tomás Pino, Román Galeano)

Progreso 0

POSICIONES: Villa Rosa, 25 puntos; Independiente CD, Suteryh y Atlético MH, 23; San Martín, 17; Ferroviario, 16; Progreso, 13; Independiente CP, 12; Alumni y Pelota, 10; Almaceneros 9; Porteño, 8; Ventana, 8; Divisorio y Alem, 1.

PRÓXIMA FECHA (11era.): Progreso vs. Alem, Porteño vs. San Martín, Alumni vs. Ferroviario, Almaceneros vs. Independiente CP, Independiente CD vs. Divisorio, Villa Rosa vs. Ventana y Pelota vs. Suteryh. Libre: Atlético MH. (21-05-23).