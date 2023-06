Unión Regional: Suteryh ganó, se quedó con el 1 y es el único invicto

Se jugó hoy la 15ta. y última fecha de la etapa clasificatoria del Torneo Unión Regional Diego Armando Maradona.

Estos fueron los resultados:

Alem 0

Ferroviario 8 (Sergio Lindner -3-, Estrada, De Abajo -2-, Bruno Barrionuevo, Fernández García)

Atlético 4 (Lucas Seleme, Juan Romero, Giuliano González,Leal)

Independiente CP 1 (Acosta)

Progreso 4 (Uriel Farias -2-, Facundo Arana, Andrés Ferrarello)

Divisorio 0

Porteño 2 (Nicolás Restivo, de penal; Renzo Fernández)

Ventana 1 (Matías Juan, de penal)

Alumni 1 (Morley)

Suteryh 2 (Joaquín Martínez -2-)

Almaceneros 6 (Ortelli -4-, uno de penal; Emanuel Duhay y Cristian Suárez)

Pelota 0

Independiente CD 3 (Leandro Fagioli, Manuel Crededio, García Hollender)

Villa Rosa 1 (Facundo García)

POSICIONES: Suteryh, 36 puntos; Independiente CD y Atlético, 35; Villa Rosa, 31; Ferroviario, 28; San Martín 22; ; Progreso, 20; Alumni, 19; Independiente CP, 16; Almaceneros y Porteño, 18, Pelota, 10; Ventana, 8; Divisorio, 2 y Alem, 1.

CRUCES DE CUARTOS: Suteryh vs. Alumni, Independiente CD vs. Progreso, Atlético vs. San Martín y Villa Rosa vs. Ferroviario. (25-06-23).