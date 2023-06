Unión Regional: la 14ta. fecha se jugará el lunes

Con motivo del Día del Padre, el domingo no habrá actividad por el torneo Unión Regional de Fútbol Diego Armando Maradona.

Aprovechando el feriado, la 14ta. fecha de disputará el lunes 19, a partir de las 15.

Este es el programa de partidos: Pelota vs. Independiente CD, Suteryh vs. Almaceneros, Ventana vs. Alumni, Divisorio vs. Porteño, Independiente CP vs. Progreso, Ferroviario vs. Atlético MH, San Martìn vs. Alem. Libre: Villa Rosa. (14-06-23).