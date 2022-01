Temas de debate / El día en que el ascenso a general de Manuel Dorrego dio que hablar en la ciudad

En el año 2015, luego de que la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación le diera el visto bueno al pliego de ascenso del coronel Manuel Dorrego a general, por una iniciativa de la expresidenta Cristina Fernández, no tardaron en llegar las repercusiones en la ciudad que lleva su nombre, generándose opiniones a favor y en contra de la medida.

“Es un tema por demás controvertido que, en el marco de las circunstancias político e históricas del país, pone sobre la mesa de discusión la vinculación de la relectura de la Historia Argentina con el modelo impulsado por el gobierno nacional”, decía Fabián Barda, ex director municipal de Gobierno y actual concejal de la UCR.

“Esta medida no tiene sentido. Para mí (Dorrego) está en el altar de la Patria junto a otras figuras de la talla de San Martín y Belgrano, pero esa estatura de coronel sobrepasa los oropeles y galardones de otros a los cuales la Historia consideró con mayor benevolencia, erigiendo monumentos en esa tendencia argentina a la canonización de mortales casi en masa y en épocas regeneracionistas”, agregó.

Barda, quien también es profesor de Historia, manifestó que el kirchnerismo no ha escapado a esa tendencia.

“En rigor de verdad, todos los gobiernos construyen relatos, desde los locales hasta las más rimbombantes de las cruzadas nacionales, que se acrecientan en este tiempo de elecciones”, dijo.

Consideró que la primera de las razones del desacuerdo tiene que ver con la propia voluntad de Manuel Dorrego, que, según recordó, desechó cuatro ascensos.

“La segunda razón de mi negativa es que volvemos sobre esa tendencia hacia la marcialidad. La Argentina, en toda su historia, fue perdiendo el carácter cívico de ciertas festividades y evocaciones, producto de la influencia de la Escuela Liberal de la Historia y el autoritarismo de las dictaduras militares. ‘Generalizar’ a Dorrego es ir hacia esa tendencia”, cuestionó.

“Sin que suene a chicana, Perón me caía mejor siendo Coronel y de novio con Eva, y no ascendido a Teniente General en los ´70 de López Rega”, indicó.

El periodista local Carlos Madera Murgui tenía otra visión y se mostró a favor de la iniciativa.

“Seguramente no cambiará nuestro nombre como ciudad o distrito, pero la propia presidenta Cristina Fernández reconoció que Dorrego no había aceptado ningún grado militar que no hubiera ganado en batalla, porque también recordó que siempre fue acompañado por el pueblo por los más humildes”, señaló.

“Utilizando el apodo que le pusieron, creo que ahora, este loco ha tenido su cuerdo premio”, agregó.

Las autoridades comunales desconocían si el ascenso iba a obligar al cambio de nombre del distrito y de la ciudad. Interpretaban que para que esto ocurra, deberían intervenir la Legislatura provincial o sancionarse una ley.

Otras opiniones

Como era de esperar, el tema también generó polémica en las redes sociales. Mónica Machado, en Facebook, escribió: “Es muy fuerte la acción del gobierno nacional. Encima, tendremos que pagar el costo de cambios de carteles en las rutas de entrada a la ciudad o la papelería del municipio”.

Para Hugo Bonilla, “a Dorrego se lo reconoce por lo que fue y no por su rango militar”.

Stella Maris Briamonte se preguntó si “no tendrá otra cosa más importante para pensar esta persona (Cristina Fernández).

Julio Alberto Gutiérrez escribió: “La historia es una construcción colectiva y la forma de contarla, siempre respondió a intereses, la contaron los que ganaban. Hoy la contamos todos… Manuel Dorrego es una deuda pendiente en esta historia y me extraña, como dorreguenses, que piensen eso por tenerle odio a Cristina”.

En este sentido también se expresó Ricardo Rivanera: “Tendríamos que valorar lo que tenemos y darle el reconocimiento que se merece a Dorrego, un mártir de nuestra historia.

Finalmente, Mechi Cortez consideró que “durante años, los que la escribieron se encargaron de invisibilizar a Manuel Dorrego, el líder popular que fue, y cómo lo traicionaron y fusilaron. Yo, como dorreguense, agradezco a Cristina este gran reconocimiento a uno de nuestros más injustamente olvidados”. (Ecos de mi ciudad). (13-01-22).