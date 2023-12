Sofía Themtham, tras el título con Puerto: «Me imaginaba esto; es un proyecto de club muy lindo»

«Todavía me acuerdo cuando Sofi y Anto me mandaron un mensaje aquella tarde de febrero y no lo puedo creer», contó Lucía López Izarra, arquera y símbolo de Puerto Belgrano, tras la consagración de su equipo el último sábado, por la Copa de Plata del Torneo Clausura de la Asociación Bahiense de Hockey.

Aquel día de verano, la Colo recibió sorprendida el mensaje de las mellizas Themtham, quienes se encontraban en Punta Alta por un tema familiar.

Las jugadoras surgidas en Independiente de Coronel Dorrego y de gran paso por Atlético Monte Hermoso y también por el Torneo Metropolitano, venían de experimentar en el hockey mexicano. Ya de regreso en nuestro país, querían volver a jugar y Puerto fue una gran opción.

«En un momento de la pandemia empezamos a hablar con la Colo, que es lo más, y nos terminamos sumando. En el club están todos súper abiertos para seguir sumando y seguir creciendo y eso se ve en los resultados», contó Sofi.

La melli anotó uno de los goles en la final extra ante Tiro Federal, por 3 a 1, que le dio el título a Puerto y lo devolvió a la elite local para 2024.

«Esto es hermoso. Desde un principio me lo imaginaba y como grupo fuimos creciendo a lo largo del año, empezamos de menor a mayor y creo que se vio reflejado en los resultados», dijo Themtham, quien también tuvo un paso por Las Leoncitas tiempo atrás.

«Estoy re contenta porque la verdad que el club es hermoso -agregó-, el grupo que hay y se nota también como fuimos mejorando a nivel físico, técnico y táctico. La verdad que estoy muy feliz», insistió Sofi.

Además de lo deportivo, su aporte también fue clave desde su experiencia, para sumarse a las mayores del equipo a acompañar a una camada joven, de buen presente y mucho futuro.

Esta combinación de madurez y juventud se vio claramente reflejada en el partido decisivo. Con un arranque algo dubitativo y un crecimiento desde el juego con el avance de la tarde, que terminó con victoria y vuelta olímpica.

«Creo que es un equipo muy joven, son todas muy chiquitas, que casi ninguna había jugado un partido de esta instancia en primera división. Las más grandes tratamos de transmitirle esa seguridad y tranquilidad para ir ganándolo de a poco, con el correr de los minutos. Eso también te lo da la experiencia, ir ganando en seguridad y tranquilidad que te da el haber jugado estas instancias», reconoció Sofía.

«Tomé un poco el rol de mayor -reconoció- en el equipo, que fue algo que a lo largo del año me fue costando por temas familiares. Pero a lo último traté de disfrutar más, de poder relajarme y tomar esa responsabilidad de que también teníamos que sacar el equipo adelante las más grandes, fue ese un poco el pensamiento. Así que estoy feliz», agradeció.

Sofi encontró en Puerto algo que la conectó con sus inicios en Monte, cuando el club empezaba a dar sus primeros pasos en un proyecto que hoy lo tiene como uno de los equipos más importantes de la Asociación (actual tricampeón) y también a nivel regional y nacional.

«Puerto tiene eso de arrancar muy de abajo con el esfuerzo de todos los padres, de la comisión y de las chicas. Todos se ofrecen y suman desde distintos lugares, es re lindo proyecto de club y tiene mucho para seguir creciendo. Dan ganas de sumarse justamente por esto, porque todavía tiene mucha proyección y eso es lo lindo. Y por lo menos es siempre me ha empujado a mí, elegir un club así y no uno en el que está todo resuelto y vas y jugás ya está», cerró. (Fuente La Nueva.). (07-12-23).