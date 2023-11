Se va la segunda (y decisiva) vuelta electoral

Hoy domingo 19 de noviembre se llevará adelante en el país el balotaje 2023 para definir quién será el próximo presidente de la Nación. Los ciudadanos deberán concurrir a las urnas para elegir entre Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza, o Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria.

La votación se desarrollará entre las 8 de la mañana y las 18h en 16.941 centros de votación habilitados. En ese marco horario, los ciudadanos habilitados para votar en el padrón electoral deberán dirigirse a los centros de votación para sufragar.

La veda electoral que rige desde este viernes a las 8 de la mañana, finalizará a las 21h de hoy, mismo horario en que se conocerán los resultados de la segunda vuelta electoral, según informaron desde la Dirección Nacional Electoral (DNE).

¿Por qué hay balotaje 2023?

Hay balotaje o segunda vuelta en 2023 porque ninguno de los candidatos a presidente alcanzó los porcentajes establecidos en la Constitución Nacional para consagrarse ganador. En Argentina hay segunda vuelta o balotaje cuando los candidatos a presidente no llegan a obtener en las elecciones generales el 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, o cuando ningún candidato obtenga el 40% de los votos válidos con una diferencia de al menos 10 puntos del segundo, según los artículos 97 y 98 de la Constitución Nacional.

En las elecciones generales que se realizaron el 22 de octubre ninguno de los candidatos a presidente más votados alcanzaron esos porcentajes. Mientras Sergio Massa obtuvo el 36,7% de los votos, Javier Milei alcanzó el 29,9%. En consecuencia, ambos se enfrentarán el 19 de noviembre en el balotaje para definir quién de ellos gobernará el país desde el 10 de diciembre.

Cabe señalar que la segunda vuelta se implementó en Argentina a través de la reforma constitucional de 1994 y fue realizado por única vez en las elecciones de 2015, en las que Mauricio Macri venció a Daniel Scioli, con el 51,3% de los votos contra el 48,6%.

¿Quién gana el balotaje, según la ley?

De acuerdo al artículo 155 del Código Electoral Nacional, “en la segunda vuelta participarán solamente las dos fórmulas más votadas en la primera, resultando electa la que obtenga mayor número de votos afirmativos válidamente emitidos”. Esto significa que el ganador será quien obtenga más votos, sin importar la diferencia entre ambos o el resultado en términos porcentuales.

Cabe señalar que los votos “afirmativos válidamente emitidos” son los votos emitidos mediante boletas oficializadas, incluso si presenta tachaduras de candidatos, adiciones o sustituciones (borratina), siempre y cuando el encabezado de la boleta se encuentre intacto.

¿Es obligatorio votar en el balotaje 2023?

Sí, la participación en el balotaje es obligatoria. Así lo indica la Ley de Ciudadanía Argentina, la 26.674, que establece: “Todo elector tiene el deber de votar en la elección nacional que se realice en su distrito”. La legislación indica, además, que “son electores los argentinos nativos y por opción, desde los 16 años de edad, y los argentinos naturalizados, desde los 18 años de edad” que no estén inhabilitados por ley a emitir el voto.

¿Cuáles son los documentos válidos para votar en el balotaje 2023?

La Cámara Nacional Electoral difundió cuáles son los documentos válidos para votar:

Libreta de enrolamiento/libreta cívica

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

Tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda “No válido para votar”.

DNI tarjeta

Cabe señalar que no se aceptará un documento cuyo ejemplar sea anterior al que figura en el padrón electoral, aunque sí los electores podrán sufragar si presentan una versión posterior al documento registrado en la nómina oficial. Tampoco se aceptará el pasaporte como un documento válido para votar.

¿Puedo votar con DNI digital en el balotaje 2023?

La Cámara Electoral Nacional definió que la versión virtual del DNI disponible en la aplicación Mi Argentina no será aceptada como una constancia legal para certificar la identidad del sufragante. A pesar de contener la misma información que el DNI físico, no lo sustituye y tampoco es válido para fines de viaje internacional.

¿Puedo votar en el balotaje 2023 si no voté en las elecciones generales o en las PASO?

Sí. Los ciudadanos que figuren en el padrón electoral que no hayan votado en las elecciones generales del 22 de octubre o en las PASO del 13 de agosto tienen el derecho y la obligación de realizarlo en el balotaje. Sin embargo, quienes no hayan acudido a las urnas durante los comicios previos, deberán justificar su ausencia ante la Justicia Electoral o pagar una multa. (19-11-23).