Se puso en marcha el Operativo de Sol a Sol con un mensaje destinado a la salud

Desde Mar del Plata, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la puesta en funciones del nuevo Operativo Sol. No lo hizo en soledad, sino que fue acompañado por el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni; el jefe comunal anfitrió, el macrista Guillermo Montenegro, además del Jefe de la Policía Bonaerense, Daniel García.

La apertura estuvo a cargo del alcalde y ex hombre fuerte del PRO en materia de Seguridad en su paso por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Este fue un año muy complicado, nos marcó el trabajo y el trabajo de tratar de llevar adelante una serie de complicaciones que todos los gobiernos tuvimos y pensando como trabajar para que la gente pueda vivir de la mejor manera posible”, lanzó.

“La clave fue el diálogo permanente”, sostuvo y explicó que los ejes fueron los protocolos sanitarios al tiempo de evitar la clandestinidad, Así, advirtió: “ahora viene un desafío diferente, con el turismo ya moviéndose en toda la Provincia”. En tanto, sostuvo que “es importante destacar lo que ocurre acá”.

De esa manera, sostuvo que “la pandemia nos va a poner a pruebas. La clave de lo que viene va a tener que ver con la coordinación y la articulación. Se trabajo muy fuerte, no todo lo que tiene que con control, también con salud. La pandemia no terminó, es un verano diferente a cualquiera que hayamos vivido cada uno de nosotros, hay que vivirlo con responsabilidad”.

Mientras que, el titular de Seguridad, Berni aseveró: “Estos hombres y mujeres, que terminaron de trabajar durante todo el verano allá en marzo y cuando estaban comenzando a gozar de sus merecidas vacaciones, nos tocó la pandemia. Ninguno pudo tomar sus vacaciones, estar con sus familias. Todos asumieron el compromiso de trabajar, colaborar, y estar en la primera línea de batalla contra el coronavirus. Ninguno bajaron los brazos”

“Seguimos multiplicando los esfuerzos”, abundó y detalló: “comienza una nueva responsabilidad, sin descanso, sin tregua”.

“Todos y cada uno de estos elementos que son nuestras herramientas de trabajo, han sido el fruto de la decisión del Gobierno de mientras todas las terminales y cerraron sus puertas y parecía ser imposible tener la herramienta para el Operativo Sol, la gestión de la Provincia lo hizo posible. Nuestros hombres y mujeres resolvieron, me siento orgulloso de ese espíritu cerró el ministro”.

En ese marco, y ante los efectivos que participarán del plan de prevención del delito en la temporada veraniega, Kicillof lanzó: “Estamos en una fecha importante, llegamos aquí después de un año marcado por la enfermedad, por la muerte y por sobre todo el coronavirus contagió a algunos y a todos nos sumió en una situación de incertidumbre”, expresó.

“Estamos atravesando la pandemia y la pandemia no terminó”, subrayó Kicillof en sintonía con Montenegro. En esa línea, remarcó que “parecía imposible enfrentar al virus y se hizo, generando una integración del sistema sanitario. Hubo que hacerlo en tiempo récord”.

Asimismo, señaló: “muchos veces la política metió la cola en la distribución de la cola, si enfocábamos con esa misión y esa mirada no hubiéramos tenido el equipamiento y las instalaciones en los municipios donde no comulgamos políticamente. Me llena de orgullo decir que no fue un tema de marketing, se trataba de abordar una situación compleja y lo hicimos. Lo mismo ocurre con este Operativo Sol”.

“Tuvimos miles y miles de contagiados, mientras muchos podían cuidarse, quedarse en la casa, los trabajadores y trabajadoras de la Policía de la Provincia, así como los de la salud, de la educación, no especularon. Quiero agradecerles porque nos cuidaron para que los pudiéramos cuidar”, sostuvo.

En ese marco, destacó que “estar en un lugar sin ventilación, sin tapaboca, sin distancia, cerrados, es lo más peligroso que hay. La mayoría de los contagios en el Mundo ocurrieron así. Es una enfermedad muy dañina, muy desagradable. No hay otra de cuidarnos cada uno de nosotros para cuidar a los demás”.

“Este Operativo de Sol a Sol va a ser distinto, el despliegue no va a ser el mismo. Hoy por primera vez en la historia se va a llevar adelante en 41 municipios, muchos de ellos no de destinos tradicionales de turismo. El coronavirus modificó las costumbres. Vamos a tener 14 municipios que identificamos que la gente va a pasar sus vacaciones”, explicó. Y puso números: “vamos a destinar 11.800 efectivos en toda la Provincia”.

Así, cerró: “le vamos a pedir de nuevo a los y las bonaerenses, que nos den una mano, que ayuden, colaboren, las fiestas privadas, lo que ocurre en el ámbito familiar es algo que no se puede controlar, necesitamos de esa colaboración porque de otra manera lo vamos a lamentar colectivamente”.

Los municipios turísticos involucrados en el Operativo son 27: Mar del Plata, Mar Chiquita, General Alvarado, Pinamar, Villa Gessell, La Costa, Lobos, San Miguel del Monte, Cañuelas, San Vicente, Magdalena, Junín, Punta Indio, Chascomús, San Cayetano, Lobería, Necochea, Monte Hermoso, Coronel Rosales, Villarino, Tornquist, Coronel Dorrego, Carmen de Patagones, Coronel Suarez, Tres Arroyos, Tandil y Escobar.

Se le suman este año 14 partidos del tercer cordón del Conurbano, que en su gran mayoría no fueron parte en años anteriores, y que tendrán un refuerzo especial de 500 policías, los cuales permanecerán apostados en 13 bases de acantonamiento cercanas a sus destinos.

La misión de esta dotación policial será patrullar las 24 hrs del día de forma intensiva las zonas de quintas y casas de veraneo en las cuales se espera una alta afluencia de personas. Los municipios son: Zárate, Campana, Pilar, Tigre, Exaltación de la Cruz, Luján, General Rodríguez, Marcos Paz, Ezeiza, La Plata, Ensenada, Berisso, Brandsen y Presidente Perón. (21/12/20).