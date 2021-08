“San Martín nos invitaba a estrechar vínculo de unión”

Por Gustavo Blázquez / Prensa MCD

El intendente Raúl Reyes presidió el acto conmemorativo del 201º aniversario del Fallecimiento del General José de San Martín. Tuvo desarrollo en El Perdido con la presencia de autoridades, representantes de instituciones y público.

Luego del izamiento de Banderas y la entonación del Himno Nacional, habló el director de Cultura de la Municipalidad, Walter Lagos quien inició sus palabras citando textualmente al Padre la Patria, aludiendo a algunos de los párrafos de la carta que San Martín enviara al Cabildo de San Juan, un día antes de embarcarse desde Chile hacia Perú, con las tropas del ejército expedicionario. “Yo me despido de los cuyanos con los sentimientos más genuinos de afecto y de estimación , que siempre les he profesado; me despido como un compatriota que los ama y les recomiendo por su bien que estrechen entre sí los vínculos de la unión y se fortifiquen en el concepto en que no existe sociedad donde no hay orden”

Walter Lagos, expresó más adelante: “Nuestro país hoy transita el camino de lo imprevisto, de los inesperado… latidos de dolor, angustia y ausencias. Atravesado por una pandemia, por problemas económicos, laborales, de inequidad social. San Martín. en su carta hace 201 años, nos invitaba a estrechar vínculos de unión. Todas las personas – prosiguió diciendo Lagos – que habitamos este suelo deberemos sentirnos corresponsables, de sólo de su tragedia, sino de su esperanza. Como dueños de esta Nación, constituirnos en hacedores de la República y guardianes de la Constitución y sus leyes. De ese modo, ejerceremos ciudadanía y libertad, república y humanismo”.

“Próximamente, agregó el funcionario, la ciudadanía toda, tendrá la posibilidad de expresarse. Y quienes formamos parte de la dirigencia política es imprescindible que transitemos este período con enorme prudencia. Las vicisitudes sufridas por muchas familias de nuestro país, son un llamado a la dirigencia política toda a que asumamos una actitud silente, comprensiva, despojada de personalismos, asumiendo con alta responsabilidad las demandas la sociedad, y las consecuencias de los buenos y malos actos de gobierno”.

El General San Martín dijo en una célebre frase: “Mi sable nunca saldrá de la vaina por opiniones políticas”.

“La palabra, prosiguió el director comunal de Cultura, en tal sentido, debe ser protegida; su uso violento puede deslegitimar cualquier posibilidad de diálogo. El rescate de la palabra, su autenticidad, es la opción suficiente para afianzar el diálogo político e interpersonal en la construcción de una sociedad justa y en armonía”.

En otro párrafo de su discurso, Lagos dijo: “Hoy estamos asistiendo a un tiempo en donde los extremos promueven distancia y no la búsqueda del justo medio. La gran demanda es sostener el diálogo en favor de aquellos que padecen la crisis, que yacen en silencio en medio de los extremos. Las luchas internas decidieron a San Martín por el exilio. Su personalidad antepone el bien común a las ambiciones personales, descartando el sojuzgamiento humano, apostando a la unión nacional. La Nación es lo que nos une”. Esa debe ser nuestra esperanza, la Argentina del consenso y del disenso, la Argentina de la expresión libre, de la participación ciudadana en condiciones igualitarias y, fundamentalmente, en paz”, finalizó.

Como parte del Acto conmemorativo fueron colocadas sendas ofrendas florales en el busto que recuerda al General San Martín y al pie del retoño del Pino de San Lorenzo.

Para finalizar la directora de la EPNº4, Claudia Escordo, tomó la Promesa de Lealtad a la Bandera a los alumnos de 4º y 5º del establecimiento. (17-08-21).