Qué significa cada dólar, por qué y cómo se compran

Aunque el dólar estadounidense es uno solo, en nuestro país hay más de una docena de nombres, por sus diferentes precios en pesos y por la forma de acceder a ellos.

Los 3 gobiernos de la última década impusieron topes a los montos para comprar dólares en el banco (cepos) e inhabilitaciones, que hacen que menos personas puedan comprarlos.

Por eso, existen vías formales e informales para acceder a dólares y, en consecuencia, hay múltiples cotizaciones. Estos son algunos de ellos:

¿Qué es el dólar oficial?

También llamado dólar Banco Nación (porque el valor que informa este banco estatal es tradicionalmente el de referencia del mercado cambiario), es el que sirve de base para calcular el dólar turista, ahorro o solidario. Ese dólar, el informado por el Banco Nación, es lo que se le paga al exportador por vender sus productos afuera (menos las retenciones, según qué se exporte). Y también es el dólar que paga el importador para traer cosas de afuera.

Sin impuesto PAIS ni extra a cuenta de Ganancias, y sin restricciones para que una persona pueda comprar dólares en el banco (cepo), el dólar oficial sería considerado simplemente el dólar minorista, es decir aquel que las personas o empresas venden y/o compran al banco o a agencias cambiarias, según el precio que ofrece cada entidad, con base en el valor que informa diariamente el Banco Nación. Más información, en esta nota.

¿Qué es el dólar blue?

Es el que se compra y vende por fuera del circuito formal. Por eso también es conocido como dólar paralelo, dólar informal e inclusive dólar ilegal. Es negociado directamente entre privados, a través de las “cuevas” -por ejemplo, el local de una galería de la peatonal Florida- o vendedores callejeros, conocidos como “arbolitos”.

Si bien el dólar blue existió siempre (para gente que buscó operar sin pasar por el canal oficial), cobró mayor relevancia desde la imposición del cepo cambiario en 2011 -durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria)-. Volvió a ser protagonista con el cepo impuesto en la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos), que en diciembre de 2015 había levantado el cepo de su antecesora pero lo repuso en 2019.

En el actual gobierno volvió al centro de la escena con el cepo ampliado que dispuso la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos). Este cepo ampliado es la restricción de compra de hasta US$ 200 mensuales, que había restaurado Macri, a la que el ex ministro de Economía Martín Guzmán le agregó un impuesto del 30% (PAIS) y una retención del 35% a cuenta del impuesto a las Ganancias, además de una serie de inhibiciones para comprar dólares al banco por distintas situaciones.

Por eso, el dólar blue es protagonista de la economía argentina por lo menos desde hace una década. La imposibilidad de comprar dólares en el banco provoca que muchos ahorristas compren dólares en el mercado informal.

¿Qué es el dólar ahorro?

Se le dice dólar ahorro a aquel que las personas que no están inhibidas -es decir las que pueden comprar dólares por homebanking o inclusive por cajero humano, en la sede bancaria, por hasta US$ 200 por mes- adquieren al valor del dólar que informa su banco más un 30% del impuesto PAIS y un 35% extra a cuenta del impuesto a las Ganancias (que puede ser devuelto si el contribuyente hace el trámite correspondiente ante la AFIP).

¿Quiénes no pueden comprar dólar ahorro? Entre otros, quienes no tengan sus ingresos declarados; quienes cobraron parte de su salario mediante el programa ATP; quienes cobran planes sociales y los deudores de tarjeta de crédito con plan de pago a 12 cuotas. Más información, en esta nota.

¿Qué es el dólar turista?

Es el dólar que se paga por realizar compras fuera del país, o bien dentro del país a servicios que están dolarizados, como Netflix o Spotify. El valor se compone de 1) la cotización del dólar oficial a la que se le agrega 2) un 30% en concepto de impuesto PAIS. 3) un 45% a cuenta del impuesto a las Ganancias (que puede ser devuelto si el contribuyente hace el trámite correspondiente ante la AFIP).

¿Qué es el dólar “contado con liqui”?

Es una operación por la cual una persona o una empresa puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda. Se trata de una operación legal y sin límites.

Dado que el Banco Central otorga un cupo limitado de dólares al sector industrial, el mercado “contado con liqui” es una fuente de divisas para las empresas e importadores. Así lo explica el economista Enrique Szewach en una entrevista con Infobae: “[El contado con liquidación] fue impulsado por el Gobierno ya que necesita un mercado informal donde canalizar transacciones para que algunas empresas puedan importar lo que el Banco Central no les provee, con el fin de no poner en peligro a las reservas”.

¿Qué es el dólar MEP?

Es el dólar al que podemos acceder mediante un bono argentino de los que cotizan tanto en pesos como en dólares: se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares. Es una operación legal, similar a la del “contado con liqui” (aunque también se puede realizar en cuentas locales), y se realiza online.

A diferencia del dólar cripto, el MEP no se puede comprar los días feriados o fines de semana. Pero, a diferencia del dólar ahorro, que permite una compra máxima de US$ 200 por mes, no hay límites de importe. Más información, en esta nota.

¿Qué es el dólar cripto?

Consiste en ahorrar en dólares a través de las criptomonedas. Pero no todas sino sólo las llamadas stablecoins (monedas estables) cuyo valor está atado al del dólar estadounidense. Las operaciones se realizan mediante billeteras virtuales, en apps de celular. Y la cotización suele estar más en línea que la del dólar blue, aunque son cotizaciones distintas.

¿Cómo se llaman esas stablecoins? Las 3 más operadas son Tether (USDT), USD Coin (USDC) y Dai (DAI). La paridad es un DAI, un USDT o un USDC = un dólar. Como hace 30 años, con la convertibilidad, pero en vez de pesos, criptomonedas. En este informe del diario El Cronista se informa sobre los tipos de stablecoins según su respaldo (dinero, cripto o algorítmicas).

¿Qué es el dólar mayorista?

Es un dólar que no puede ser adquirido por montos bajos por cualquier persona, como si estuviera en el mercado minorista. El dólar mayorista puede ser comprado por bancos y empresas para operaciones de comercio exterior o el pago de deudas. El importe mínimo para operar en el mercado mayorista es de un millón de dólares.

¿Qué es el dólar para turistas extranjeros?

Es una cotización diferencial, similar al valor del MEP, al que acceden los turistas no residentes en el país para los consumos que realicen en la Argentina con tarjeta de crédito y débito emitidas en el exterior. El beneficio quedó oficializado a través de la Comunicación “A” 7630 del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y -a diferencia de otras- no se instrumenta a través de los bancos sino de las operadoras de tarjeta de crédito. (Chequeado). (27-04-23).