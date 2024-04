Preocupados por la inseguridad, vecinos autoconvocados de Sauce Grande se reunieron para analizar la situación

NOTA DE MÓNICA CARMELINO EN MONTE HERMOSO NOTICIAS

Más de un centenar de vecinos residentes y no residentes del Balneario Sauce Grande, se reunieron este sábado en la Plaza del Calvario para seguir debatiendo en la búsqueda de soluciones a los hechos delictivos sufridos en el lugar.

Se trató de un encuentro auto convocado por los habitantes, que si bien el pasado miércoles tuvieron la oportunidad de participar en la sede de la delegación municipal de una reunión con el intendente Hernán Arranz, su gabinete y funcionarios de seguridad, esta propuesta había sido pensada para darle la oportunidad a los no residentes de llegar hasta el lugar.

La reunión estuvo cargada de tensiones y enojos. Los vecinos aprovecharon para expresar su disconformidad por la falta de acción de los distintos sectores, como policía, guarda urbana y gestión municipal.

Aun así, vale aclarar que las acciones prometidas en la mencionada reunión del miércoles ya estaban visibles: una garita en el acceso al balneario, dos móviles policiales y dos cuatris.

“Me gustaría que se hagan las cosas pero en serio, las cosas de Sauce las tenemos que arreglar los vecinos, comprometernos los vecinos… esto no se arregla con poner una garita allá, porque con los impuestos que nos cobraron, por qué no ponen más cámaras de seguridad y un centro de monitoreo acá en la delegación, no en Monte”, expuso un vecino.

Otra asistente pidió mayor control, pidió “controlar quién entra y quién sale… pero está el control y no hay nadie”, mientras algunos reforzaban este concepto, repasando los momentos en los que habían pasado por allí y no había ningún policía; “tiene que estar todo el año, no un mes o dos y después nada; “a pesar de todos los robos, no tenemos nada con los impuestos, no tenemos agua, no tenemos seguridad”, expresó alguien con enojo.

En algún momento del debate se desarrolló el concepto de si este es un hecho político o no, pero hubo coincidencia en que “si estos cambios no los hacen la política, no los podemos hacer nosotros”.

Estaban presentes los concejales Brian Ollearo, de Primero Monte Hermoso, Silvia Manzo y José Luis Sánchez de Juntos por el Cambio, y Natalia Abraham y Cristian Elzaurdía, del bloque Partido Justicialista, quienes escucharon atentamente a los vecinos.

En algún momento les solicitaron se visibilicen ubicándose en el centro de la ronda, ya que muchos no los conocían. De este modo se les pidió la opinión sobre el asunto. Coincidieron en los reclamos con los vecinos y trataron de oficiar de contención ante el enojo de algunos. La concejala Manzo les expresó que era muy importante que realicen las denuncias cuando los hechos se producen, ya que solo hubo seis denuncias de 32 hechos sucedidos (de acuerdo al relevamiento del vecino Martín, quien está creando además un mapa del delito) y que es muy importante que se haga una nota, salida de esta reunión, reclamando por escrito lo que están expresando en forma oral, ya que si no hay escrito, lo que se dijo no queda registrado en ninguna parte.

La concejala Abraham aclaró que el manejo del número de policías (ya que se pide más presencia policial) no es algo que pueda decidir el municipio, sino que lo hace el gobierno de la provincia pero que este reclamo hecho por escrito y fundamentado puede colaborar para el incremento de personal policial en la comuna.

La vecina Valeria propuso un “presupuesto participativo”. Le consultamos sobre esta idea y nos expresó que “en el presupuesto participativo estarían las partes involucradas, tanto del Ejecutivo, del Legislativo y los ciudadanos a la cual pertenecen, que en este caso sería la delegación de Sauce, que al ser delegación ya cuenta con un número para tener un presupuesto participativo”.

Explicó que “el presupuesto participativo te obliga a que parte del presupuesto del municipio de Monte Hermoso sea destinado a obras, mejoras, seguridad –todo lo que están pidiendo hoy acá los vecinos–, para ser implementadas en la delegación. Permite ser escuchados, en una reunión simple que se podría hacer una o dos veces al año, los vecinos acercan propuestas y se vota qué es lo que se quiere para Sauce, una plaza, bajadas para la playa, una vez que se votan se elevan al Ejecutivo y el Concejo Deliberante tendrá que aprobarlo para que se lleve a cabo. Es algo que involucra a los vecinos, es la mejor forma de estar conectados el municipio con los vecinos, saber en qué se gastó la plata, y de esta forma también se promueve que el vecino pague los impuestos, porque hay obras, porque hay cuestiones que están siendo visibilizadas”, detalló.

Conclusiones

Los vecinos decidieron redactar una nota para elevarla al Ejecutivo y al Legislativo. En la misma expresa: “En el día de la fecha, 20 de abril de 2024, vecinos autoconvocados nos reunimos para tratar los siguientes temas: inseguridad, falta de personal policial y respuesta de los hechos delictivos.

Se solicitan respuestas fehacientes a los próximos 30 días de personal fijo en las garitas las 24 horas, solicitar documentos, guardias rotativas de policía, cámaras de vigilancia, cerco contención las 24 horas en salida y playa, creación de aplicación Vecinos en alerta”.

También se solicita la creación del presupuesto participativo para la localidad.

Los vecinos coincidieron en la importancia del debate de estos temas que interesan a todos, y si bien la reunión fue en algún momento de catarsis, es importante destacar que el enojo que trajeron algunos vecinos, especialmente los damnificados, fue escuchado por el resto. El grupo está decidido firmemente a continuar con estas reuniones y seguir reclamando acciones concretas de seguridad. (24-04-24).