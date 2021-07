Oriente: piden la construcción de un monumento en homenaje a Veteranos de Guerra y los Caídos en Malvinas

Vecinos y entidades de Oriente enviaron una nota al Concejo Deliberante “con el fin de solicitar el permiso correspondiente para la creación de un monumento en conmemoración a los Veteranos de Guerra y los Caídos en Malvinas, en el triángulo que se encuentra ubicado en la intersección de las calles Pasaje Dr. Raggio, Santamarina y Belgrano (frente a la ex Estación del Ferrocarril)”.

La solicitud se inscribe “en función de preparar las conmemoraciones del año próximo por el 40° aniversario del conflicto bélico con Gran Bretaña por la soberanía de las islas, y de generar en la localidad, un reconocimiento permanente tanto a los Caídos como Veteranos de Guerra, en especial, a nuestro Ex Combatiente: Miguel Ángel Gutiérrez”.

“Se ha planteado la necesidad de crear un monumento representativo que mantenga en la memoria del pueblo y el país, esta causa que los argentinos debemos abrazar todos los días. El 2 de abril se rinde homenaje a los veteranos que combatieron heroicamente por la recuperación del ejercicio de la soberanía sobre las Islas Malvinas, pero no basta recordar sólo en este día. Por tal motivo y apoyando la iniciativa de la creación de una Comisión para la realización de diferentes actividades educativas, formativas y conmemorativas, de los 40 años del desembarco de las fuerzas argentinas en Malvinas”, destacaron los peticionantes.

“Creemos que la creación de un monumento en la localidad de Oriente puede formar parte de las próximas actividades a realizar. El monumento, será una forma de recordar a los veteranos de Guerra y de mantener en la memoria una reivindicación justa de nuestro país. Honrando a quienes cayeron en la lucha y a quienes volvieron al continente llevando para siempre las huellas de aquella dolorosa experiencia, en especial de Miguel Ángel Gutiérrez, Veterano de Guerra de nuestra localidad, quien es reconocido de manera constante, pero quien creemos se merece ser no solo participe sino homenajeado, por ser el único ex combatiente con vida de nuestra localidad. Sumado a ello, que este monumento, plasmado en el margen del terreno ubicado en las calles Santamarina, Pasaje Dr. Raggio y Belgrano, significaría no solo un reconocimiento, sino un elemento físico que mantenga en la memoria esta fecha tan especial, tanto a quienes viven en la localidad, como a quienes visitan los diferentes atractivos turísticos de la zona.

“Estas son apenas, algunas de las tantas causas y/o motivaciones que llevan a elevar nuestro petitorio a las autoridades, debido a que son innumerables las razones que pueden conducirnos a hacerlo. Sobre todas las cosas porque a pesar del dolor, la huella imborrable que ha dejado en la historia de nuestro país y los resultados, ‘Las Malvinas son y serán Argentinas'”, completaron.

La nota fue enviada a la comisión especial creada por ordenanza. (28-07-21).