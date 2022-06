Escrito por Néstor Machiavelli en Facebook

NATTY

En 1997, hace 25 años, conocí y realicé una historia para nuestro ciclo de TV con Natty Petrosino. Aun estaba en Bahía Blanca dando de comer todos los días a miles de personas que se acercaban al Hogar Peregrino. Recuerdo una frase que me dijo que nunca olvidé: muchos que venían al hogar a traer comida ahora están en la cola…

Desde entonces no la volví a ver, pero seguí de cerca toda su extraordinaria obra que se coronó al poco tiempo, cuando decidió ir a Formosa a convivir y ayudar a pueblos originarios que vivían en extrema pobreza.

Conservo el reportaje y todo el material que recogimos en aquella jornada que nunca olvidaré y que hoy adquiere valor documental.

En julio se cumplirá el primer aniversario de su fallecimiento y comenzamos a realizar un nuevo documental que está en pleno rodaje.

Publico hoy el anticipo que acompaño con fotos del reportaje y no es casual que haya elegido este sábado de junio.

Es el mejor regalo que puedo hacerle a una mujer excepcional en el día de su cumpleaños.

Feliz cumpleaños Natty y gracias por tanto!!! (04-06-22).