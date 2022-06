Entre hoy domingo y mañana se completará la primera fecha de la Liga Profesional de AFA.

Este es el programa de encuentros:

Hoy, domingo 5 de junio

13.00 Talleres vs. Sarmiento

13.00 Unión vs. Tigre

17.00 Estudiantes vs. Gimnasia

19.30 Boca vs. Arsenal

21.30 Defensa y Justicia vs. River

Mañana, lunes 6

19.00 Rosario Central vs. Lanús

21.30 Argentinos Juniors vs. Aldosivi (05-06-22).