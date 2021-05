Murió el gallo del hombre multado en Coronel Pringles por ruidos molestos

El gallo por el que un hombre fue multado por ruidos molestos murió en las últimas horas en Coronel Pringlés.

El animal pertenecía a Vicente Castellucci, a quien le impusieron una multa de 39.950 pesos por ruidos molestos.

Hace unos tres meses el caso se hizo público en varios medios cuando el hombre recibió la multa del juzgado de faltas de esa ciudad tras la denuncia de vecinos por el canto de su gallo al amanecer.

En ese momento Castellucci contó que el conflicto databa de varios meses cuando se acercó el un primer residente local a quejarse: “Le dije que lo conservaba porque no tenía despertador, lo tomé a broma, no me parecía algo serio”.

A esa vecino se sumaron una decena y uno incluso le pidió a Vicente que “le tapara la cabeza al gallo para que no cantara”.

“Soy un tipo bueno, no molesto a nadie, le prendo la luz de la cocina cuando llego y el gallo canta a las 5 de la mañana, pero lo hace solo un ratito”, explicó.

Y añadió: “Nunca pensé en los 72 años que tengo, que me iba a pasar esto con un gallo”.

“No sé qué irá a hacer el municipio con esto, pero yo no lo vendo, ni lo mato. El gallo muere conmigo”, señaló Catellucci, quien calificó de excesiva la multa. (Telefe Bahía). (20-05-21).