Mudanzas: Recomendaciones útiles y prácticas para cambiar de casa

Las mudanzas son parte intrínseca de nuestras vidas y más aún en estos tiempos, donde la mayoría de las personas alquilamos. Si bien estácomprobado que se trata de uno de los procesos más estresantes, no necesariamente debe ser así.

La clave para evitar los disgustos está en organizarse con tiempo y contemplar todos los aspectos de la mudanza estratégicamente. Esto nos permitirá llegar al día de entrega con la mayoría de las cosas listas.

En esta nota, repasamos algunas recomendaciones útiles y prácticas para tener en cuenta al momento de organizar y planificar una mudanza.

Analizar y prever los gastos

Lo primero que debemos tener en cuenta con una mudanza es que implica gastos extra: flete, pintura, arreglos, etc. Por eso, es muy importante preverlos con tiempo y analizar de qué manera los pagaremos.

Una opción es ahorrar con tiempo para poder abonar todos los gastos sin problemas. En el caso de no hacerlo, otra alternativa viable es solicitar un adelanto de sueldo o préstamo. Esto nos permitirá abonar los gastos extra de la mudanza y planificar el pago del crédito para más adelante.

Clasificar con tiempo

Otra recomendación es empezar con antelación a clasificar lo que queremos llevar y lo que podemos descartar. Las mudanzas son una gran oportunidad para deshacernos de todos esos objetos que acumulamos sin sentido.

Por eso, es recomendable donar, reciclar o tirar aquello que no necesitamos. Esto nos permitirá reducir la cantidad de cosas que necesitamos mudar. De esta manera, no solo ahorramos tiempo y esfuerzo, sino también dinero al no tener que pagar la mudanza de objetos innecesarios.

Comenzar a embalar lo antes posible

Embalar siempre toma más tiempo de lo que pensamos. Por eso, otro consejo útil, es comenzar a guardar todo con anticipación y hacerlo de manera organizada y prolija. Aunque no parezca, esto nos va a ser de gran utilidad en el futuro.

Podemos empezar por aquellos objetos que no necesitamos ni utilizamos cotidianamente como libros, adornos, ropa de otra estación o vajilla. También, es importante etiquetar las cajas, esto nos ayudará también para desempaquetar en la nueva casa.

Separar y guardar los documentos importantes

Esto es fundamental para evitar perder documentación como DNI, pasaportes, escrituras, documentos de seguro, etc. Por eso, es importante organizar con tiempo todos los papeles importantes en una misma caja o carpeta.

Al momento de la mudanza, es recomendable ocuparnos personalmente de trasladarlos para evitar riesgos innecesarios. También, es recomendable hacer copias electrónicas para tenerlos siempre disponibles.

Ser realista el día de la mudanza

La última recomendación es tener expectativas realistas acerca de lo que podremos hacer y lo que no. El día de la mudanza muchas cosas pueden salir mal, por eso, lo importante es saber adaptarnos y mantener la calma.

Además, debemos tener en cuenta que una mudanza es un proceso largo y no se termina en un solo día. Después de mudarnos, tendremos que desempacar y acomodar todas nuestras pertenencias y objetos.