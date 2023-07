Monte Hermoso: rumbo a las PASO, Carolina Bertazzo habla de su postulación, del nuevo espacio que integra y de las propuestas

Nota de Carolina Viera Rocca en Noticias Monte Hermoso

Carolina Bertazzo es precandidata a concejal por el espacio Primero Monte Hermoso, encabezando la lista legislativa de una de las propuestas locales de Juntos por el Cambio. En una charla amena y distendida, nos hizo un repaso de su historia personal y política, nos habló acerca de la diversidad dentro del grupo que representa y mencionó algunos de los proyectos que conforman la plataforma electoral.

En la década de 1960 sus abuelos y sus padres, que por aquel entonces eran novios, ya vacacionaban en Monte, lugar del que se enamoraron y en el que finalmente decidieron echar raíces. Teniendo ella tan solo dos meses de vida y un hermano dos años mayor, la familia se instala en el balneario hasta la actualidad.

Dedicados a la mecánica, «arreglaban motores fuera de borda; en aquellos años había mucho turismo de pesca, incluso mi familia también se dedicaba a la pesca artesanal. Mi hermano Horacio sigue siendo pescador», nos relata. Por otra parte, su abuela y su madre fueron docentes: «Mi abuela materna fue una de las primeras consejeras escolares de Monte Hermoso, por el peronismo, y mi mamá también fue consejera escolar por el radicalismo».

Trayectoria

Según nos cuenta, la política forma parte de su historia familiar: «Con diferencias pero con mucho diálogo en la mesa». Sus abuelos peronistas y sus padres radicales: «Cuando volvió la democracia mi madre le dijo a mi abuelo que quería seguir a Alfonsín, y él le brindó todo su apoyo». Expresa su convicción de que el camino es el del consenso: «Tenemos que recuperar el diálogo, la política es la herramienta de cambio y de construcción social más importante, tenemos que construir juntos», afirma.

Carolina es la segunda de cinco hermanos, criados con base en mucho trabajo, con grandes valores, como el respeto, la tolerancia y la verdad.

Con los mejores recuerdos de su infancia y adolescencia en su Monte Hermoso querido, habiendo finalizado sus estudios secundarios, se va a la Capital para estudiar medicina en la UBA. Terminada la carrera elige hacer su residencia pediátrica en el Hospital Pedro de Elizalde.

En sus años de universitaria conoce a Marcelo, su esposo, «me lo traje a Monte bajo el canto de sirenas», nos confiesa. Tienen un hijo de 18 años, Ignacio, que heredó su vocación por la medicina y actualmente sigue sus pasos en la capital porteña. Con título en mano, regresó a su pueblo e inmediatamente empezó a ejercer la medicina en el Hospital Municipal, además de abrir su propio consultorio, en el que sigue atendiendo. Habiendo trabajado simultáneamente en Dorrego, Punta Alta y Bahía Blanca; «los médicos somos medio nómades», bromea.

Fue en esos primeros años que le tocó trabajar con el doctor Ariel Muzi, a quien había conocido en “Casa Cuna” mientras hacía la residencia. «Con Ariel compartimos, además de nuestra profesión, pensamientos políticos, ya en el 2007 nos presentamos juntos en una lista, él como candidato a intendente y yo como concejal, era una lista puramente radical. Fue una época muy difícil para la UCR, sin embargo nos fue bastante bien, logramos instalarnos como oposición». Luego de aquellas elecciones Muzi fue desvinculado del hospital por diferencias con la dirección. Carolina recuerda que tiempo después ella decide renunciar por el mismo motivo: «Yo venía con ideas nuevas, tenía muchas ganas de aportar, pero si vos tenías una carga ideológica distinta, te limitaban». Desde entonces y hasta la fecha sigue trabajando en Dorrego, atendiendo en las salitas, y en el Hospital Municipal de Bahía, haciendo guardias de emergencias.

Se volvió a postular como concejal en el 2009, «con mejores resultados», recuerda, obteniendo casi el 27 por ciento de los votos contra el 43 del oficialismo y el 28 por ciento del peronismo disidente. En el 2013 ganaron las legislativas en las PASO dentro del Frente Progresista Cívico y Social y perdieron las generales por muy poca diferencia (2.283 votos contra 2.369 del oficialismo), ingresando ella y Victorio Dupuy como concejales y Miguel Antinori como consejero escolar: «Fue una elección muy interesante, un cambio de timón, nos fortalecimos como fuerza política, como alternativa, la sociedad nos vio como una posibilidad», sostiene, y agrega: «Monte Hermoso viene gobernado desde el ´83 hasta hoy sin alternancia política y sin un HCD con mayoría opositora; en el 2013, después de casi 10 años sin oposición en el recinto, recuperamos la participación en el parlamento».

En el 2015, mientras llevaba adelante su función legislativa, Carolina se postula como intendenta, pero al no resultar electa, continúa como concejal hasta terminar su mandato. Fue allí, en esas elecciones ejecutivas, cuando el oficialismo es acusado ante la justicia electoral por fraude en la causa de los “domicilios truchos”: «Se comprobó la adulteración de más de 300 electores, gente que trajeron a votar. Hoy la Justicia Federal continúa investigando la asociación ilícita que llevó al delito», afirma.

La interna

Desde el 2017, finalizada su tarea como legisladora, no volvió a formar parte de ninguna lista hasta ahora, «aunque nunca dejé de trabajar y acompañar desde el comité». Nos confirma los rumores acerca de las diferencias con Dupuy: «Yo planteaba la posibilidad de que nuevas personas pudieran ser parte de la lista, pero Victorio quiso renovar y ahí empezamos a tener una diferencia en cuanto a visión y proyecto. Y después, la forma de llevar adelante la política, no estoy de acuerdo con basar tu proyecto en denuncias. Por otro lado, las aspiraciones personales creo que también influyeron. Hoy no tenemos un diálogo político, de construcción de proyectos, militamos ideas distintas. Nuestro desafío, una vez atravesada la interna, es superar esas cuestiones y trabajar en conjunto».

Acerca de su nuevo espacio nos cuenta que «la propuesta surge a partir de la necesidad de construir una alternativa, un grupo que reúna diversidad, pluralismo de ideas, ganas de hacer, de cambiar, de aceptar nuevas voces y de proyectarnos a futuro. No nace de un día para el otro, es la posibilidad de concretar todas estas ideas que se venían gestando desde hace tiempo. El nombre que elegimos representa justamente eso, el deseo de que primero esté Monte Hermoso ante cualquier interés personal y cualquier idea individual».

Feliz de ser parte de esta alternativa nos habla de la lista y de la diversidad que representa, con personas de diferentes trayectorias políticas y otros que no tienen ninguna afiliación, sin embargo todos con un mismo compromiso social y con muchas ganas de trabajar por el bien común. Sobre quién lidera el proyecto nos dice: «Ariel es un candidato espectacular, con humildad, con escucha y mucha fuerza. Si la gente nos acompaña va a ser un intendente que vamos a recordar muy bien y va a permitir el cambio que Monte Hermoso necesita, el de unir a la sociedad y poner a disposición de la gente los recursos para que todos mejoremos en calidad de vida».

Programa

Sobre la plataforma, hace mucho hincapié en una visión sistémica del municipio: «Significa unificar todos los proyectos, salud, seguridad, turismo, infraestructura, entender todos estos aspectos de manera conjunta, con una gestión de recursos inteligente y con prioridades correctas. Hay que seguir con lo que está bien y mejorar lo que falta; en salud, por ejemplo, el Modular fue una gran inversión pero falta el recurso humano. En eso vamos a dar un salto, vamos a crear la figura de la carrera hospitalaria para que todos tengan posibilidades de crecimiento, queremos instalar el SAMO (Sistema de Atención Médica Organizada), que es un sistema de recursos genuinos que genera el hospital, donde de lo recaudado a través de obras sociales y prepagas una parte va a provincia por ley y el resto queda en el municipio, ese recurso genuino se reparte para los empleados del sector y para obras. Lo que tenemos que lograr es que la propuesta de venir a trabajar a Monte sea atractiva para que vengan más profesionales», expone, y agrega: «Hay que trabajar en conjunto con Formación Docente y Técnica y con la UPSO, para detectar qué nos falta en recurso humano y así estimular la capacitación, volver a tener una tecnicatura en enfermería local por ejemplo».

Otro aspecto fundamental de la propuesta es la transparencia, garantizando el derecho de acceso a la información pública (Ley 27275): «Vamos a generar una página web de la municipalidad de Monte hermoso y de toda la ciudad, con un mapa interactivo donde vas a poder cliquear en cualquier dirección y te va a indicar por ejemplo si hay una obra pública cerca, te va a decir qué obra es, por qué monto, qué empresa la está realizando, etcétera. Además de mostrarte los espacios verdes, los lugares turísticos de interés. Por otro lado, con todo el organigrama municipal, con todos los funcionarios. La idea es generar transparencia a través de esta página de fácil acceso para todos».

Con respecto a la inversión privada como otro punto estratégico de la campaña señaló: «Tiene que haber estímulo para el que viene a poner un negocio, para el que quiere desarrollar una pyme, una cooperativa de trabajo, y el estímulo es no cobrar sobreprecios, es “ablandar” las tasas, es colaborar, es poner a disposición el municipio para que puedan trabajar y generar empleo independiente».

Bertazzo nos habló específicamente sobre cuál sería su rol en el Concejo: «Yo voy a incorporarme al poder legislativo del pueblo, un poder que tiene que estar al servicio de la comunidad; hoy en nuestra ciudad el parlamento funciona con otra lógica, estando al servicio del Ejecutivo».

Convencida de que el pueblo los va a acompañar en las urnas porque Monte Hermoso necesita un cambio, afirma: «Somos un grupo de personas que venimos trabajando hace muchos años, que nos hemos renovado, que hemos entendido que debemos darles una propuesta superadora, propositiva, pensando juntos en un Monte Hermoso que nos incluya a todos, con políticas claras, con transparencia y con respeto a la división de poderes. Proyectando una ciudad moderna y eficiente que pueda recibir a los turistas como corresponde pero también y sobre todo pensando en el ciudadano del día a día, brindándole posibilidades para que crezca, se desarrolle con dignidad y calidad de vida», concluye. (Noticias Monte Hermso). (06-07-23).