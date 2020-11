Mesa de Café: la irresponsable actitud de los “desobedientes” de la pandemia y la recurrente problemática del agua, esa de la que poco se habla

La ignominia inigualable con los notables estólidos vernáculos cometiendo delito, fundamentalmente, pero, además, con una ingratitud muy marcada hacia quienes tienen la obligación y la vocación además de curarlos y asistirlos en su enfermedad, fue el tema central, casi, de una nueva Mesa de Café, por LA DORREGO.

A raíz de la no publicación, desde estos días, de la cantidad de aislamientos preventivos de Covid 19 en el distrito, se debatió y se dieron a conocer hechos altamente negativos para cualquier intento de manejo de prevención y tratamiento del virus. La irresponsabilidad manifiesta de un sector de la población, que como si fuera poco su accionar, se jactan públicamente, (porque todo se sabe), de ocultar presencias para detectar contactos en juntadas de jóvenes y grandes ( la estupidez no tiene edad), y evitar aislamientos que tal vez no le permitan seguir con su negación. La decepción e impotencia de los médicos responsables y de todo el equipo de salud, como sector claramente más expuesto además, pinta a las claras una situación que marca, aparte de una actitud muy mezquina y miserable, el don de gente de cada uno.

Otro gran tema de la mesa que desarrollaron , una vez más, Marcó y Madera Murgui, fue la provisión en red del agua potable en la ciudad cabecera y su anormalidad o ausencia durante el transcurso de los años. Detalles conocidos marcan que no existen obras por terminar y que el principal impedimento sería el costo de distribución, tratamiento y arreglo permanente de la red ( aspecto asumido desde un primer momento), que no está preparada para esta tecnología. Es más, requiere ahora especial y abocado mantenimiento con la antigua modalidad. Lo llamativo, también es la no ocupación, o mejor expresado, el silencio de los poderes municipales (Ejecutivo y Concejo Deliberante) sobre lo que se esta haciendo o no en este aspecto.

Se empalmó con declaraciones del Intendente Raúl Reyes, quien habló de proyectos sin concretar, necesitando del presupuesto provincial, a la vez que se conoció que Dorrego sólo tiene asignado 24 millones de pesos para la construcción de 10 viviendas.

Los periodistas concluyeron en la falta de una contundente posición, en el tema del agua, y consideraron no muy discutible el karma dorreguense desde hace casi dos décadas.

Podrán escuchar la nueva entrega completa en la parte superior de este post. (19/11/20).