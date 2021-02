Memoria: Ines busca su identidad hace 21 años

Esta es su historia, contada por ella:

Bueno, comienzo por el principio mis padres del corazón eran un matrimonio de 32 y 48 años respectivamente y no podían tener hijos. Un día de reunión de familiar una amiga en común, Nilda Pérez de Pagnini de Bahía Blanca, le dice a mí mamá del corazón, “Querés un bebé, yo te consigo, mi esposo trabaja en el ferrocarril y es compañero de un tal Francani que su esposa es partera.

Mis padres aceptaron, Nilda “la intermediaria” se puso en contacto con Carmen San Martín de Francani y le hizo el pedido. La “partera” le pregunto si el matrimonio era descendientes de alemanes, o si eran morochos… en fin, se podía elegir el bebé para que no desentonara.

Está partera Carmen San Martín tenía una hermana partera, también, Milagros, que trabajaba en el centro de Bahía Blanca (posiblemente Maternidad del Sur). La “clínica” de Carmen estaba en la calle Charlone nº 1376, casi esquina con la panadería “El Crisol” que por muchos años estuvo en ese lugar. El nacimiento habría ocurrido allí y me buscaron a las pocas horas de nacida. Me entregaron envuelta en una sábana, todo muy rápido porque la partera no quería compromisos o problemas.

Posible fecha de ese día 5/3/64, día más día menos. Antes era muy común cambiar las fechas para confundir o desorientar por si alguien reclamaba los bebés.

Cuando me entero ya tenía 35 años, lo primero que hice fue mirarme al espejo y llorar mucho..

Empecé a averiguar, la partera había fallecido, el pediatra que me reviso y me recetó la primer leche en casa de Nilda Pérez, “la intermediaria” también había fallecido, el reconocido doctor De Albanesi. Lo que puedo agregar que me han contado que la partera era rubia y de contextura física pequeña

Después de tantos años de Búsqueda y sin datos certeros, pido a la población cercana a Bahía Blanca o de algún pueblo que recuerde alguna historia similar. Alguien, alguna chica jovencita que no dejaron volver a casa con un bebé, por aquella época estaba muy mal visto esta situación. Quizás alguien que le dijeron que su bebé murió al nacer, o que era varón y no mujer, etc. A los adoptados o apropiados nos han hecho el mismo cuento muy parecido a todos. Mi numero para contactarme por algún dato o alguna historia parecida es el 2914377938, Inés Miriam Negrín, Jacinto Arauz, La Pampa. (www.fmlibertad103.com.ar) – (24-02-21).

