Mamá de la árbitra agredida: «Mi hija está muy dolorida y emocionalmente afectada»

Vanesa Quintana, la mamá de Dalma Cortadi, la árbitra agredida durante un partido de Tercera División de la Liga Tresarroyense de Fútbol, señaló a un medio local que su hija “está muy dolorida, emocionalmente afectada y no ha podido descansar”.

La mujer aseguró que su hija no conoce a Cristian Tirone, el futbolista de Garmense protagonista del brutal ataque, y que esta persona ya contaba “con antecedentes de haberle pegado a un árbitro en 2010”.

“Dalma no puede entender lo que tuvo que pasar; y esto me duele a mí como mamá y como mujer. Ella eligió esto porque ama el fútbol, y no se puede creer que reciba semejante violencia. Por eso no podemos estabilizarla emocionalmente, está muy dolorida”, manifestó al portal LU24.

La jueza fue derivada al hospital, mientras que Tirone quedó detenido – e incomunicado – por el delito de lesiones e infracción a la Ley del Deporte y se espera que sea indagado durante la jornada.

El Ayudante fiscal de Gonzales Chaves, Juan Carlos Ustarroz indicó que entre los principales agravantes se encuentra la condición de mujer del árbitro y la “alevosía” dado que el ataque del jugador es de atrás con todo el riesgo que implica para la integridad física de la persona, y que se produjo en el marco de un espectáculo deportivo.

“Mi hija está acostada, no puede ni hablar. Hoy todas somos Dalma, la violencia es inaceptable. Ella ayer lo recalcó: ni ella ni sus compañeros merecen ser agredidos en las canchas”, argumentó Quintana.

“Las conversaciones con Dalma siempre son sobre fútbol; es una pasión que tiene. Y en cuatro años que lleva como árbitra ha tenido agresiones verbales, amenazas, incluso una vez le tiraron una botella con agua, pero nunca nada como esto”, agregó.

Por último, la mamá de Dalma pidió que “esta persona pague lo que hizo”.

En la jornada de este lunes también trascendió la decisión adoptada por las autoridades del Club Deportivo Garmense, institución en la que se desempeñaba Tirone.

José Luis Del Río, directivo de la entidad regional, confirmó a los colegas de La Brújula 24 que el futbolista será suspendido “de por vida” por su cobarde e injustificable accionar.

“No tenía antecedentes de esta magnitud, más allá de algún exceso verbal como cualquier otro futbolista. Su hermano, es arquero y también fue suspendido, eso derivó en un tumulto que nadie pensó que iba a terminar así”, sostuvo el presidente de Garmense. (Telefe Bahía). (01-08-22).