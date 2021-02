Llegará a Dorrego la vacuna de Oxford y AstraZeneca producida en la India

El lunes o martes próximos llegarán a nuestra ciudad varias dosis de la vacuna Covishield contra el coronavirus, elaborada en la India y desarrollada por Oxford y AstraZeneca.

La semana pasada, el Ministerio de Salud habilitó el “uso de emergencia” de esta vacuna después de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) diera el visto bueno a su autorización.

Cabe destacar que la campaña de vacunación para mayores de 70 años se inició esta semana en la escuela 21.

“A diferencia de la Sputnik V, la Covishield no necesita freezer para conservarse sino heladera, pudiendo estar 6 horas fuera de ella. Además, cada frasco contiene 10 dosis”, dijo a LA DORREGO un colaborador del operativo.

¿Cómo funciona?

La vacuna denominada “COVISHIELD/ ChAdOx1nCoV-19 Corona Virus Vaccine – Recombinant”, la producen Oxford-AstraZeneca en el Serum Institute of India, el mayor fabricante de vacunas del mundo a razón de más de 50 millones de dosis al mes.

Está compuesta de una versión debilitada de un virus del resfriado común (conocido como adenovirus) de chimpancés y la misma se ha modificado para que se parezca más al coronavirus, sin causar enfermedades. Como toda vacuna, cuando se la inyecta en el organismo, hace que el sistema inmunológico comience a producir anticuerpos y lo prepara para atacar cualquier infección por coronavirus. La misma se la administra en dos dosis entre cuatro y 12 semanas de diferencia.

Según su fabricante, se puede almacenar de manera segura a temperaturas de 2 ° C a 8 ° C, aproximadamente lo mismo que una nevera doméstica, y se puede administrar en entornos de atención médica existentes, como los consultorios médicos o farmacias, por lo que constituye una gran ventaja frente a competidores como la de Pfizer-BioNTech, que actualmente se administra en varios países, y debe almacenarse a -70 ° C.

Los ensayos clínicos internacionales de la vacuna Oxford-AstraZeneca demostraron que cuando las personas recibieron media dosis y luego una dosis completa, la efectividad alcanzó el 90%. Pero no había suficientes datos claros para aprobar la idea de media dosis y dosis completa. Los fabricantes indios de la vacuna, aseguran que Covishield es “altamente eficaz” y está respaldada por los ensayos de fase III realizados en Brasil y Reino Unido.

India es un gran productor de medicamentos y, también de vacunas con investigación propia. En agosto de 2020 constituyó un Grupo Nacional Experto para la Administración de la Vacuna contra el COVID-19 con el objetivo de coordinar la contratación y distribución de vacunas. (20-02-21).