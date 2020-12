Llega un agradecimiento desde Puerto Madryn para el Museo Regional Funes Derieul, para su responsable, Laura Tórtora, y para el profesor Fabián Barda

Este mail recibió LA DORREGO y lo compartimos:

“Soy Paula De Font desde Puerto Madryn. Historiadora.

Quiero hacerles llegar,a través de esta radio, mi agradecimiento enorme al Museo Funes Dareuil, a Laura Tórtola su Directora y al historiador de Dorrego, Fabien Enzo Barda. Y les quiero contarles por qué. Desde hace dos meses aproximadamente estoy rastreando los datos de vida de un hombre que fue trascendente en Puerto Madryn. Busco como pepitas de oro, registros de sus pasos para reconstruir su vida y la de su familia. Los datos muy pronto me dieron que se crió en Coronel Dorrego, con residencia en lo que hoy es Irene. Fue una gran sorpresa. A partir de ahí, mi búsqueda se centró en el Coronel Dorrego de los años 1890-1905. Y tengo que decir que Laura Tórtora me ha hecho un gran aporte a mi investigación. Con un lejano contacto a través de mis llamados por teléfono o por mail, me han devuelto con una gran colaboración buscando, incluso, a la par mía, con una calidez humana que los hace quedar muy pero muy bien representados.

Dorrego y Madryn quedan, en principio, enlazados a través de la historia de vida de esta familia, los San Miguel, Julio, Angel, Valentina… y descendencia. Y de paso, le he tomado un afecto especial.

Muchas Gracias, Laura, Muchas Gracias, Fabián.

Felices Fiestas para Dorego. Y que 2021 sea de aperturas para todo el mundo”. (7/12/20).