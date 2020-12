Oriente: Hacían una parrillada,se desmadró el fuego y se quemaron 150 hectáreas de trigo

Un incendio afectó a unas ciento cincuenta hectáreas de trigo listas para cosechar, en la zona de Oriente.

El mismo se habría iniciado a consecuencia de haberse desmadrado el fuego a las orillas del Río Quequén, donde quedó como testimonio hasta la carne que se utilizaba en el asado sobre la parrilla.

“Fue en la zona del Puente Viejo, estaban haciendo un asado y se fue todo el incendio hacia la zona de sembrados, para el lado de Marisol”, dijo a LU 24 Andrés Cologna, Jefe del Cuerpo de Bomberos de Oriente.

“Trabajaron varias dotaciones de Bomberos Voluntarios de Oriente, con el refuerzo de Copetonas y Reta y el fuego afectó a los campos de Moirano y Thomas, en unas ciento cincuenta hectáreas. Está controlado pero no está extinguido, por lo que haremos guardia de cenizas” dijo Cologna, quien afirmó que “el fuego se fue por la orilla del río, por suerte no hay casas ni animales, es todo terreno sembrado”.

“Me gustaría que la gente que viene a pasar el día al Quequén Salado o a la Cueva del Tigre no haga fuego, ya que no está permitido, esto no es un camping”, recomendó. (LU 24). (7/12/20).