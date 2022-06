Le vendieron una entrada trucha, no pudo ver a Boca y lo invitaron a La Bombonera

Boca le ganó 1 a 0 a Ferro y clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina. Sin embargo, una de las historias destacadas de la tarde en La Rioja ocurrió afuera de la cancha.

El episodio se dio en la previa del partido. Antonio, un fanático del Xeneize, compró entradas para ver al club de sus amores por primera vez en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna. Sin embargo, al momento del ingreso, se llevó la sorpresa de que los tickets eran truchos.

A raíz de esta situación, su hija escribió un descargo en su cuenta de Facebook que se hizo viral: «Tenés que ser un lacra, tengo una cantidad de insultos que seguro Facebook me bloquea. No saben la impotencia que tengo. Ver llorar a mi padre por la vergüenza que pasó cuando le dijo la policía que no podía entrar por que son truchas las entradas cuando minutos antes estaba feliz diciéndonos que ya se podía ir tranquilo por que se le había cumplido el sueño. Le vendieron una entrada trucha, no pudo entrar al estadio. La policía controló todos los accesos pero sinvergüenzas hay en todos lados», escribió.

El hecho se viralizó tan rápidamente que llegó a los dirigentes de Boca, quienes no dudaron en actuar al respecto e invitaron a Antonio a conocer La Bombonera.

Ante esta situación, este fanático de Boca difundió un video entre lágrimas, donde le agradeció la ayuda de los hinchas y los usuarios que difundieron lo que le había ocurrido. «Les agradezco de todo corazón. Voy a cumplir el sueño de niño, desde los cuatro años soy hincha de Boca y me voy a sentir muy bien a pesar de lo que pasó», comentó Antonio. (Filo News).(10-06-22).