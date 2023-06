Las Efemérides de hoy, 7 de Junio

● 1810. Aparece el primer número de la Gazeta de Buenos Aires. Se trata del órgano de difusión de las ideas de la Primera Junta, a pocos días de haberse producido la Revolución de Mayo. Mariano Moreno, secretario de la Junta, es su director. La fecha se recuerda como Día del Periodista en la Argentina.

● 1936. Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández muere a los 69 años. Más conocida como Lola Mora, la escultora había nacido en Tucumán, aunque se aduce que el nacimiento pudo haber sido en El Tala, provincia de Salta. Tomó clases con el italiano Santiago Falcucci y luego se instaló en Roma. Se le encomendó una estatua de Juan Bautista Alberdi y para 1902 regresó para instalar su obra más famosa: la Fuente de las Nereidas, que por sus desnudos femeninos escandalizó a la aristocracia porteña. Alternó su residencia entre la Argentina e Italia, hata que regresó definitivamente en 1915. Se le encargó el Monumento a la Bandera, pero el presidente Marcelo T. de Alvear canceló el pedido. Con su salud deteriorada, vivió en Buenos Aires al cuidado de unas sobrinas hasta su muerte.

● 1952. Nace en Estambul el más destacado escritor turco de las últimas décadas: Orhan Pamuk. Títulos como Me llamo Rojo y Nieve llamaron la atención sobre su obra a comienzos de este siglo. En 2005 concitó la solidaridad de gran parte de los intelectuales del mundo ante la querella del Estado tueco por no adherir al negacionismo. Pamuk dijo públicamente que su país es responsable del genocidio armenio y fue encausado. La querella no prosperó. También se ha solidarizado con los kurdos. Recibió el Nobel de Literatura en 2006. Otras obras: El museo de la inocencia, Estambul. Ciudad y recuerdos y La maleta de mi padre.

● 1993. Dražen Petrović, uno de los mejores basquetbolistas de la historia, muere a los 28 años en un accidente de tráfico. Tenía 28 años. Representó a Yugoslavia hasta la consagración mundialista de 1990 en la Argentina. Tras la sangrienta división del país, pasó a jugar para Croacia y obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, donde perdió la final con el Dream Team de Estados Unidos (ya tenía preseas de bronce y plata jugando para Yugoslavia en los Juegos de 1984 y 1988, respectivamente). Pasó por el Real Madrid y llegó a la NBA para jugar en Portland Trail Blazers, donde tuvo pocos minutos. Fue traspasado a New Jersey Nets, donde desplegó todo su talento.

● 2001. Carlos Menem se convierte en el primer presidente constitucional de la historia argentina en ser procesado con prisión preventiva por un caso de corrupción. El ex mandatario peronista declara ante el juez federal Jorge Urso y este ordena su detención por uno de los hechos más graves desde la restauración de la democracia: el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, que incluyó la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero para ocultar el faltante de material bélico. La causa data de 1995 y se motoriza a partir de abril de 2001, cuando el magistrado ordena el arresto de Emir Yoma, ex cuñado de Menem. Desde entonces, varios ex funcionarios llegan a declarar a Comodoro Py y salen detenidos. Urso acusa a Menem de liderar una asociación ilícita. La prisión preventiva la cumple en una quinta, propiedad de Armando Gostanian, titular de la Casa de Moneda en los 90. Allí permanence hasta noviembre, cuando la Corte Suprema desestima la idea de que los actos de gobierno puedan encuadrarse como asociación ilícita. El juicio se desarrolla entre 2008 y 2011 y culmina con absoluciones. En la instancia de apelaciones, Menem es condenado a siete años de prisión en 2013. Ya gozaba de los fueros como senador por La Rioja. En 2017 se confirma la pena, de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación para cargos públicos, pese a lo cual renueva su banca ese año. La Corte Suprema acepta un recurso extraordinario y ordena una nueva sentencia. Finalmente, en 2018, la Cámara de Casación Penal cierra el expediente y absuelve a todos los implicados por no cumplirse el «principio de plazo razonable» para llegar a una sentencia firme.

● 2008. Bernardo Neustadt fallece a los 83 años. Nacido en Rumania, llegó de pequeño al país. Su carrera se extendió por más de seis décadas. Renovó el periodismo en televisión. Fue un asiduo propagandista de la dictadura y el menemismo, así como un enconado defensor del neoliberalismo y las privatizaciones.

● 2008. Dino Risi muere a los 91 años en Roma. Uno de los pilares de la comedia italiana, fue el director de clásicos como Il Sorpasso, Los monstruos y Perfume de mujer. Recibió un premio por su trayectoria en el Festival de Venecia de 2002.

● 2015. Christopher Lee, emblema del cine de terror, deja de existir a los 93 años. Veterano de la Segunda Guerra, el actor inglés se sumó a los estudios Hammer. Asumió el rol del monstruo en La maldición de Frankenstein y más tarde personificó a Drácula. Dirigido por Terence Fisher, actuó en La momia y El mastín de los Baskerville. También hizo de Rasputin, con el agregado de haber conocido de niño al príncipe Yusupov, asesino del místico. Fue villano de la saga de James Bond en El hombre de la pistola de oro. Se sumó a las precuelas de La guerra de las galaxias, a fines de los 90, y luego participó de El Señor de los Anillos, en la piel de Saruman.

Además, es el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. (Página 12). (07-06-23).