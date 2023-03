Las Efemérides de hoy, 22 de Marzo

*Día Mundial del Agua, que se celebra desde 1993 luego de que un año antes lo declarara la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover la conservación y el buen uso de los recursos hídricos con las recomendaciones de la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

*En la ciudad de Santiago del Estero nace en 1942 el cantante, compositor y actor Leo Dan, nombre artístico de Leopoldo Dante Tevez. Ganador de un Premio Grammy al mejor compositor, Leo Dan grabó más de 70 álbumes en Argentina, Chile, Colombia, España, México y Perú.

*En 2002, la jueza británica Elizabeth Butler-Sloss autoriza la eutanasia a “Miss B” una asistente social con parálisis que reclamaba que le desconecten el respirador artificial para poder ejercer su derecho a “morir con dignidad”.

*En 1936, el alpinista alemán Juan Jorge Link alcanza por primera vez la cima del Aconcagua, el pico más alto de América. Link ganó fama en el montañismo con el apodo de “El cóndor de América” al subir cuatro veces a la cumbre del llamado “Techo de América”, donde murió en un accidente en 1944.

*Por primera vez en la historia de la prensa gráfica, el diario estadounidense Daily Illustrated Mirror publica en 1904 una fotografía a color.

*En 1984, el dictador Alfredo Stroessner clausura el diario ABC Color, el más importante de Paraguay, que reanuda sus ediciones en febrero de 1989, poco después de que fuera destituido el régimen de facto.

*En 1973 nace en Buenos Aires el periodista Mauro Szeta, especializado en temas policiales.

*Se lanza en 1963, en Londres, el disco Please please me, album debut de la banda The Beatles. El primer LP de la banda formada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr contiene 14 canciones, entre ellas “Love me do” y “Twist and shout”.

*En 1895 se proyecta en Francia la película “La sortie de L´usine Lumiere a Lyon”, la primera del cine mudo.

*Nace en 1931 en la ciudad canadiense de Montreal el actor William Shatner, quien ganó fama mundial por encarnar al capitán Kirk de la nave espacial Enterprise en la saga de series y películas Star Trek (Viaje a las estrellas). (Fuente Agencia Télam). (22-03-23).