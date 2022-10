Las críticas de Manes a Macri agitaron la interna en Juntos por el Cambio

Facundo Manes tocó una fibra que exasperó los ánimos en Juntos por el Cambio. El diputado nacional de la UCR apuntó contra Mauricio Macri, el expresidente y líder del PRO, y hubo colegas en el espacio amarillo que le salieron al cruce. El médico busca robustecer su perfil en la coalición, que lo tiene hoy como uno de los candidatos presidenciales firmes por el partido centenario.

Las declaraciones del neurólogo fueron durante un reportaje en el canal LN+, en el programa de Luis Majul. La entrevista duró poco más de 10 minutos y Manes lanzó una serie de dardos verbales contra Macri que no acostumbraba a hacer en público. En privado siempre ha sido muy crítico del expresidente, pero hasta entonces, prefería mantener un registro más “moderado” en sus apariciones públicas.

“Macri tiene que reflexionar porque en su gobierno él tuvo populismo constitucional. Hubo operadores que manejaban la Justicia, también hubo datos de que se espió a gente incluso de su gobierno”, espetó Manes y comparó: “El populismo económico es el kirchnerismo, pero el populismo institucional también lleva al fracaso de las naciones”.

A los pocos minutos, desde el sector Halcón del PRO salieron al cruce. “¿Manes a quién te comiste?”, interpeló Darío Nieto, legislador porteño y hombre de confianza del ex presidente de Boca Juniors. “Macri armó un partido de la nada y en 15 años ganó la Ciudad, la Nación, fue el único capaz de frenar al kirchnerismo y cambió la Argentina para siempre”, lo defendió Nieto.

Otra que recogió el guante en esa línea fue Silvia Lospennato, diputada nacional. “Estoy orgullosa del gobierno del Presidente Macri. Demostramos que hay otro camino y que JxC necesita mucha más fuerza para hacer esos cambios. Desde 2017 en cada elección los argentinos nos están dando esa fuerza en el Congreso. Es JxC 2023 al que no le guste que siga su rumbo”, sostuvo la legisladora.

En ese eje, también se sumó el presidente del bloque amarillo en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo. “Creó el PRO, fundó Juntos por el Cambio y cortó años de populismo. Mauricio Macri reivindicó el valor del esfuerzo, logró un cambio cultural y transformó la forma de hacer política. De kirchnerismo no tiene nada. Respeto y admiración”, lo ensalzó el ex ministro de Seguridad bonaerense.

Cerca de Macri eligieron no entrar en rispideces. “Mauricio sigue concentrado en recorrer el país, potenciar dirigentes locales y trabajar en el plan y los equipos. No se va a poner a pelear con Manes”, le dijo a Infobae un dirigente de confianza del fundador del PRO. La intención es desmarcarse para no “subirle el precio”.

Desde la provincia de Buenos Aires, un experimentado operador del PRO, que conoce mucho a Macri, analizó que “hay que bajar la espuma de la pelea hasta fin de año, ya va a haber lugar para contienda electoral”.

Es un dirigente que está en sintonía con Lilita Carrió, la líder de la Coalición Cívica, que la semana pasada llamó a Macri a “mejorar esa relación” con la Unión Cívica Radical. La exdiputada se refería, puntualmente, a Gerardo Morales, quien mantiene vínculo tenso con el ex jefe de Estado.

La respuesta de la UCR

En Juntos por el Cambio esperan que el expresidente “decida qué va a hacer” para “ordenar todo”. Sobre todo, por la proliferación de “caciques” con ambiciones ejecutivas que afloran en el PRO. La situación en la UCR es distinta y eso les permite disputar concertadamente el liderazgo de la coalición con el partido amarillo.

Si bien la UCR no está exenta de tensiones, hay un consenso en el partido de alinearse detrás de las figuras de Manes y Morales, ambos aspirantes a la Casa Rosada. De todos modos, hay matices y la postura frente a Macri es algo que divide aguas.

“Facundo necesita levantar el perfil ahora y diferenciarse del macrismo para consolidar su candidatura”, explicó un dirigente del dispositivo Manes. “No podemos hacer una campaña presidencial hablando de ciencia sólamente. A Facundo no le gusta nada la forma de construir poder de Macri y lo tiene que hacer nota”, insistió la misma fuente, en diálogo con este medio.

Manes apunta a acelerar su campaña para ser ungido candidato único del radicalismo. Mientras miran con atención la reforma constitucional impulsada por Morales en Jujuy, el neurólogo y su equipo difunden “Empatía” -la marca que creó para su campaña- por todo el país.

El gran enigma en la estructura Manes es la provincia de Buenos Aires. El médico recorre semanalmente la madre de todas las batallas. El foco está puesto en el conurbano, aunque sin descuidar el interior, donde tienen el principal bastión.

Dirigentes como Gastón Manes, presidente de la Convención nacional y su hermano, y Maxi Abad, legislador provincial y titular de la UCR bonaerense, tienden puentes para apuntalar la figura del neurólogo ahí. Sin embargo, aún no tienen una figura “competitiva” para disputar la gobernación. “Facundo tiene que entender que sin un proyecto de poder en provincia de Buenos Aires no se puede pelear la presidencia”, le dijo a Infobae.

En este escenario, cerca de Manes intentan que su candidatura gane volumen. La estrategia es diferenciarse y polemizar con el PRO, aunque sin romper la cuerda. “La unidad no se discute”, aseguran los boina blanca. (Infobae). (04-10-22).