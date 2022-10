Tarifas: el Gobierno reconoció que el 40% de los no inscriptos cumplen con las condiciones para ser subsidiados

A meses de finalizada la campaña de inscripción al nuevo esquema de segmentación tarifaria el Gobierno nacional reconoció que el 40% de quienes no completaron el formulario son usuarios que cumplen con las condiciones para ser subsidiados.

Esto fue confirmado por la secretaría de Energía Flavia Royón quien aseguró que desde nación se encuentran trabajando junto a las provincias para llegar a aquellos que no se anotaron en tiempo y forma en el formulario que, cabe destacar, continúa abierto tanto para nuevas inscripciones como para ingresar modificaciones.

En una entrevista radial que brindó a AM 750, la funcionaria afirmó que un 35% de los usuarios no solicitaron el subsidio y que en «ese porcentaje no hay solo altos ingresos sino gente que ha tomado la decisión de no solicitarlo», pero además de ese total desde el Gobierno estiman que un 40% corresponde a usuarios que si necesitan recibir los subsidios pero por diversos motivos no se anotaron. En ese plano aseguró que aquellos que no se hayan inscripto pero que cuenten con tarifa social fueron contemplados y mantendrán los subsidios.

Por otro lado entre los usuarios que solicitaron la baja detalló que lo hicieron por diversos motivos, algunos porque «cuando vieron finalmente la factura, ya sea por una razón de responsabilidad de colaborar al orden fiscal, consideraron que puede pagar o porque no quieren dejar los datos en la página o por el tema del dólar ahorro».

Ante este gran porcentaje de no inscriptos Royón manifestó que «dimos más tiempo para que se puedan identificar estos usuarios y trabajar sobre los no inscriptos por eso también vamos a retirar el subsidio a partir de octubre» y remarcó que «el objetivo es que todos se inscriban, incluyendo aquellos que tengan tarifa social».

En cuanto a la quita de subsidios se hará de manera paulatina a los usuarios de «altos ingresos y los que no se inscribieron y no cuentan con tarifa social se les va retirara un 20% en este primer tramo» y el resto estará divido en dos etapas de 40 por ciento cada una, así se llegará a la factura plena. (Infocielo). (04-10-22).