“La UCR no va a ser el furgón de cola de nadie”, afirmó Alejandra Lordén

–Alejandra, como convencional nacional ha participado de la Convención de la Unión Cí­vica Radical (UCR). ¿Qué definiciones ha dejado este encuentro?

Bueno, varias, de las cuales la más importante te diría, primero, que se ratificó la pertenencia a Juntos por el Cambio (JxC). Eso es importante para el marco de inscripción de alianzas que va a ser hoy. Y, por supuesto, muy importante el plan de gobierno que, por supuesto, tendrá que ser consensuado con los otros partidos políticos que forman parte de JxC, pero que es un plan de gobierno de la Fundación Alem, donde mucha gente ha trabajado en las distintas áreas: economía, educación, salud, tal cual lo hizo la Fundación Poder, que presido en la provincia de Buenos Aires. Y un poco porque es el alma de los partidos, ¿no?, llegar a un momento donde uno tenga el plan de gobierno y las propuestas, esas propuestas tan ansiadas por la gente a la hora de elegir el voto.

Más allá de eso, lo formal: la elección de una junta electoral que queda a cargo de la mesa y un protocolo, que también fue una cuestión novedosa, si se quiere, para la Convención Nacional, sobre violencia de género y discriminación por género, con la parte más importante, que es la sensibilización, la concientización, la prevención y la sanción para aquellos correligionarios que incumplan con estas reglas. Unas reglas de convivencia que hoy debemos tener todos para vivir en un mundo con una igualdad sustantiva y sin que haya violencia de ningún tipo, incluso la política contra la mujer. Así que también fue novedoso en ese sentido.

–En el comunicado que la UCR difundió luego del encuentro, llamó a ampliar la coalición.

Bueno, en realidad eso también lo dice la Convención Provincial y lo viene ratificando el radicalismo desde hace mucho tiempo. Lo cual no quiere decir que es cualquier ampliación, que es con personas y no con partidos políticos, que es con tiempos y que es con una estrategia que no perjudique a referentes importantes del radicalismo, como podría haber sido la inclusión de Schiaretti en la provincia de Córdoba, y no confundir a los votantes, que tienen una elección ahora, el 25 de junio, importante, donde, si en lo local está el adversario político de Schiaretti, si nosotros sumamos al escenario nacional a Schiaretti, de alguna manera confundimos al votante y generamos una “suma que resta” y que no suma.

Entonces, bueno, ampliación sí, esta es mi opinión, por supuesto, ampliación sí, depende cuándo, cómo y con quiénes. No con personas, sí con partidos políticos.

–También, en el inicio de la Convención, el discurso de Gastón Manes fue realmente muy fuerte, porque planteó en un momento que la UCR no puede ser el furgón de cola de nadie.

Primero, no va a ser el furgón de cola, porque en todo caso, por lo menos, me hago cargo de lo que va a acontecer seguramente en el radicalismo bonaerense: se está trabajando para tener una verdadera coalición de gobierno. Algunos candidatos presidenciales de parte de nuestros socios se han referido a que claramente va a ser una coalición de gobierno, que no fue así en el 2015, que fue una coalición electoral, pero que los tiempos y la urgencia y las crisis que está viviendo la Argentina de hoy, con un 50% de pobreza (en los cuales cae gente de la clase media, que el radicalismo siempre representó), con un 45% del trabajo informal o en negro, con menos educación, con menos salud pública, con más inflación, con más emisión monetaria, está claro que tenemos que tener una coalición consolidada y que sea una coalición de gobierno.

El radicalismo bonaerense y nacional está preparado con hombres y mujeres para aportarle a esa coalición, y entonces ya no se hablará más del furgón de cola, sino, independientemente de quien encabece la lista presidencial, va a haber una verdadera coalición de gobierno. (Grupo La Provincia). (17-06-23).