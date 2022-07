«¿La terminal de ómnibus de Dorrego es pública o privada? ¿Quién es el dueño de la llave?»

En su perfil de Facebook, la escritora local Laura Forchetti realizó un cuestionamiento que ya se había leído y escuchado de otras vecinas y vecinos de nuestra ciudad: la terminal de ómnibus cerrada en horario de llegada y salida de micros.

Este es textual el posteo de Laura:

«Pregunto, la Terminal de Ómnibus de Coronel Dorrego es un espacio público o privado? quiénes son les dueñes de la llave?

Comunico: a las 14 hs de un viernes la Terminal de Ómnibus de Coronel Dorrego está cerrada.

«Sí, así como escuchás: una terminal de ómnibus cerrada.

No las boleterías, que entiendo que quienes las atienden tienen sus horarios.

Cerrada la sala de espera, cerrados los baños.

«Que es invierno? que hace frío para esperar el ómnibus afuera? que hay viento? que hay familias con niñes que tal vez quieran hacer pis?

Bueno, parece que a las autoridades municipales de Coronel Dorrego no les interesa. «Parece que para elles quienes usamos transporte público no merecemos calefacción, ni sanitarios, ni un asiento cómodo donde sentarnos.

«Estaba esperando el micro a Monte Hermoso con alguien que vino de La Plata y sentí vergüenza de mi pueblo, un pueblo con la Terminal de ómnibus cerrada a las dos de la tarde de un viernes de julio.

«No, perdón, no sentí vergüenza de mi pueblo, sentí vergüenza de les funcionaries de mi pueblo. Eso mismo». (10-07-22).