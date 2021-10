Jugó en Ferroviario y podría entrar al Guinness

El saque lateral más largo de la historia, de 51.33 metros realizado por el danés Thomas Gronnemark; la mayor goleada registrada de un equipo a otro, un 149 a 0 del AS Adema al SO I´Emyrne en la Champions League de Madagascar en 2002; Lionel Messi, dueño de la mayor cantidad de goles en un año (91 en 69 partidos, en 2012); el gol convertido desde más lejos, desde 91.9 metros, por el arquero Asmir Begovic en la Premier League inglesa.

¿Y Osvaldo “Tita” Rizzo, el único jugador en marcar dos verdaderos golazos, ambos idénticos, en un mismo partido y con una diferencia de 10 minutos jugando para Aldosivi?. El exjugador del equipo del barrio Puerto de Mar del Plata logró recuperar durante la cuarentena, 26 años después, el video de su hazaña futbolera y, ante la idea de un hincha, buscará postularse para ingresar al Libro Guinness de los Récords.

Rizzo también jugó en Ferroviario de nuestra ciudad en torneos locales y regionales.

En diálogo con el portal 0223, el gran exmediocampista del fútbol marplatense recordó aquella tarde en el estadio José María Minella, donde su equipo venció 2-1 a Villa Mitre de Bahía Blanca por el viejo Torneo del Interior, con dos goles calcados, repletos de belleza.

“Yo tenía el partido guardado en un VHS, pero una vez se lo presté a Miguel Di Bartolomeo -fallecido hincha y periodista partidario aldosivista- para un programa que tenía, y después no lo vi más. No miento, habré estado 15 años buscando esos goles. Yo se lo contaba a mis compañeros del Casino y no me creían. Hasta que otro hincha, Juan Pablo Mancini, que guarda varios videos, lo encontró y me lo pasó. Ahora no me pueden decir nada, je. Para mí fue una emoción terrible volver a tenerlo, poder verlos. Nadie lo había subido a internet aún. Reencontrarme fue algo muy lindo”, contó el surgido de Urquiza, San José y Kimberley.

Osvaldo Gustavo Rizzo integra, sin dudas, la galería de ídolos del Club Atlético Aldosivi a lo largo de sus 108 años. A un simpatizante ya cuarentón del “Tiburón” le nombrás a “Tita”, y los recuerdos afloran con emoción: desde cuando, a lo Enzo Pérez hace poco, se puso a atajar en los minutos finales en un clásico ganado ante Alvarado en 1993; pasando por partidos en el viejo estadio de “La Cantera”, con grandes equipos noventosos repleto de jugadores muy queridos; la plaza obtenida al Nacional B en 1996 tras dos finales ante el rival de toda la vida; hasta la histórica “chilena” en cancha de All Boys para clasificar a la final por el ascenso a primera, luego perdida, ante Belgrano de Córdoba en el ´98. Fueron catorce años en el club, entre 1988 y 2002. Pero en el medio hubo una tarde todavía recordada para quienes asistieron al entonces estadio “Ciudad de Mar del Plata” o “Mundialista”. (La Brújula 24). (20-10-21).