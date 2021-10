Cuando no había más esperanzas de vida, su papá se repuso de un grave accidente

Una historia de fe, amor, esperanza, pero también necesidad es la que envuelve a Sergio Parassole y su familia. Durante la tarde del 28 de agosto, a las 19 horas, Sergio protagonizó un impactante accidente en un camino vecinal de Médanos y debió ser derivado de urgencia hacia el Hospital Penna de nuestra ciudad.

Desde allí permaneció internado más de 18 días en la Terapia Intensiva del nosocomio provincial, luego pasó al sector de clínica otros 12 días y finalmente, por una decisión de los médicos, se resolvió su traslado a Médanos para que esté con sus seres queridos – y someterlo cuidados paliativos – ya que los profesionales entendieron que “no había mucho más por hacer” desde la medicina.

Sin embargo, contra todos los pronósticos, Sergio experimentó una milagrosa recuperación que asombró a su entorno. De todos modos, hoy requiere de una importante suma de dinero para iniciar el arduo camino de su restablecimiento en el Instituto de Rehabilitación Integral (IREL) de Bahía Blanca.

“Mi papá estuvo 12 días en clínica del Penna hasta que nos dijeron que lo iban a trasladar a Médanos para cuidados paliativos porque con él no había mucho más por hacer ya que tuvo hemorragia en la cabeza, las costillas fracturadas, también tuvo fractura de pelvis, de brazos”, señaló Cristian (hijo de Sergio) a Telefe Noticias.

Y añadió: “Cuando nos informaron que lo trasladaban a Médanos, él tipo 6 de la tarde comenzó a balbucear como queriendo hablar. Eso fue increíble porque nos decía que no iba a hablar, a mover el brazo, porque aparte sufrió una trombosis en la pierna que se le fue al pulmón y eso dificultaba su respirar también”.

En este marco, Cristian subrayó que a través de rifas y de colectas particulares están reuniendo los fondos necesarios para internar a Sergio en IREL.

“Yo creo que el amor pudo todo. El amor de la familia, de los hijos, de la gente que rezó por él. Siempre fui un convencido que el amor mueve montañas y una vez más la vida me lo demuestra”, valoró.

Con relación al hombre accidentado, el joven destacó que por ahora no “logra ubicarse en tiempo y espacio”. No obstante, sostuvo que ese no es un impedimento para poder comunicarse con su ser querido y aseguró que “responde muy bien a los estímulos”.

“Mi papá no tiene mutual ni obra social, nosotros somos cinco hermanos y casi todos trabajamos. Nos pasaron un presupuesto de 500 mil pesos por mes que es un dinero que no tenemos y calculo que muy poca gente. Por eso necesitamos juntar los fondos para solventar uno o dos meses y que eso nos dé tiempo para reunir el resto”, argumentó.

Cristian ponderó a “mucha gente de Bahía Blanca y la zona” que se está comunicando con ellos para ofrecer alguna contribución económica. En tal sentido, informó que aquellos interesados en colaborar pueden contactarse con él al siguiente número (291-5352388)

“El mensaje es que el amor sana”, sentenció. (Telefe Bahía). (19-10-21).