Juegos Bonaerenses: Provincia pagó por adelantado y expuso a intendentes de Juntos

El gobierno de la provincia de Buenos Aires rechazó ayer el reclamo de intendentes de Juntos ante la supuesta falta de fondos, para afrontar costos de traslados y hospedaje de las delegaciones que participarán en las finales de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata y reveló que, previo a la queja de los alcaldes, se efectuó un pago del 40% por adelantado.

Según anticiparon voceros citados por el portal platense Infocielo, el gobierno de Axel Kicillof ya tenía previsto el pago, que aseguran fue con un sensible incremento este año, y advirtieron que los intendentes de Juntos estaban en conocimiento del aumento de la partida presupuestaria antes de hacer pública la queja: “Hubo un aumento, se dio muchísimo más que otros años” explicaron.“Ahora se les adelanta el 40 por ciento y ellos lo saben, no es que no se enteraron”, agregaron.

La novedad quedó ratificada con un comunicado del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, en el que se informó: «El pasado lunes 4 de septiembre, atendiendo a las circunstancias económicas del contexto actual, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Deportes, resolvió la realización de un pago adelantado del monto correspondiente a la instancia final de los Juegos Bonaerenses. De tal medida, los intendentes fueron informados el miércoles, como de cada una de las medidas que se toman para la realización de un evento de tal magnitud» advirtieron.

«Cabe destacar que la cercanía entre la finalización de las etapas regionales y el inicio de la instancia final obstaculizan la liquidación de las transferencias correspondientes a la etapa final previamente a su realización. Circunstancia que no es nueva ni se circunscribe al actual gobierno de la provincia de Buenos Aires si no a la metodología de pago que se ha utilizado desde hace 32 años en la organización de esta política pública, que ha alcanzado a más de veinte millones de bonaerenses en toda su trayectoria» completaron.

En ese sentido, voceros provinciales consultados por Infocielo hablaron de una “operación” de la oposición a partir de los “tiempos muertos” entre el aviso del envío de los fondos y su resolución administrativa, para luego capitalizar políticamente el hecho como si se tratase del resultado directo de su pedido.

“Ayer se les avisó a los intendentes cuando se terminó de efectuar lo administrativo para que hoy y mañana puedan cobrar, aprovechan ese tiempo. Ellos siempre funcionan igual”, lamentaron voceros provinciales.

¿Cómo se hará el pago a los Municipios?

Provincia informó la decisión de liquidar de manera extraordinaria el 40% del monto correspondiente a la proyección de finalistas de este año para todos los municipios de más de 10.000 habitantes.En el caso de los distritos de menos de 10.000 habitantes, el anticipo será del 60% de la proyección de finalistas.

Este pago asciende a la suma de más de mil doscientos cincuenta y cuatro millones de pesos ($1.254.418.081,64). Una vez perfeccionada la nómina de ganadores de la Etapa Regional de la actual edición, se procederá a liquidar la diferencia de los participantes clasificados.

«Este esfuerzo presupuestario se adiciona al aumento de los montos correspondientes a inscriptos, transporte y hotelería. Con respecto a la edición 2022, tales erogaciones representan un aumento interanual de un 200% en el caso de transporte, un 221% en el kilometraje de micros y un 300% de aumento en el caso de la hotelería, superando ampliamente los índices de inflación» explicaron. (Infocielo). (08-09-23).