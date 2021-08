Hockey: la primera del “rojo” estrenó la nueva cancha con un triunfo

Este sábado se produjo el debut como local de Independiente en la nueva cancha de césped sintético del club “rojo”.

En cotejo correspondiente a la cuarta programación de la Zona Ascenso del torneo organizado por la Asociación Bahiense de Hockey, el combinado local enfrentó a su par de Puerto Belgrano.

En categoría sub 14, el local cedió por 10 a 0; en sub 16, fue derrota por 11 a 0. El partido de la categoría sub 19 no se disputó y será reprogramado, mientras que en primera división, el triunfo correspondió al local 1-0 con tanto convertido por Macarena Flores. (Ecos de mi ciudad). (12-08-21).