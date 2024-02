Hernán Arranz, intendente de Monte Hermoso: “La gente está asustada, los sueldos van por escalera y los precios por ascensor”

Nota de Ana Claudia Roche, de la redacción de DIB

El intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz, de Unión por la Patria, asumió su mandato en diciembre pasado, dando continuidad a las gestiones anteriores de Alejandro Dichiara y Marcos Fernández. En diálogo con DIB, analizó cómo proyecta distintas líneas de acción en el contexto actual, en el que no encuentra canales de diálogo con el gobierno nacional. Destacó la apertura y la escucha del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y “su estilo” para tomar decisiones.

-¿Cómo viene la temporada en Monte Hermoso?

-Nos está pasando lo mismo que todos los municipios de la costa estamos con una temporada complicada, tuvimos un fin de año con mucha afluencia pero después mermó de una manera muy abrupta, cosa no había pasado en los últimos años, y volvió a estabilizarse cerca del 10 de enero, pero con una merma de cerca del 20% de afluencia y un impacto importantísimo en el consumo per cápita. Las familias no invirtieron tanto en sus vacaciones como lo hicieron años atrás.

-Monte Hermoso igualmente tiene otra relación con Bahía Blanca y distritos cercanos, que incrementa la afluencia los fines de semana.

Lo que nos pasó este año con Bahía Blanca es que tuvo esa tragedia, que tuvimos todos, el temporal de diciembre, en el que hubo muertos, y todo el mundo en Bahía tuvo un daño en su propiedad, estuvieron mucho tiempo sin luz, con miedo a que les roben, así que eso nos jugó bastante en contra. Otros años en diciembre teníamos una temporada muy sólida, con todo esto que pasó, y más todo lo que está pasando, cuesta mucho más.

-Esta semana entró el sector turismo al Programa Cuota Simple, pero dista mucho de los beneficios del PreViaje. También Monte Hermoso se beneficiaba con los Viajes de Fin de Curso de Provincia. ¿Qué análisis se puede hacer de estos programas y sobre su continuidad?

-Esos programas estaban espectaculares. Los Ahora 12 y Ahora 18 funcionaron muy bien en destinos como el nuestro, que nos cuesta lo que es temporada media, en septiembre, octubre. El tema viajes de egresados fue muy bueno para el comercio local, no creo que sigan, por lo que estuvimos hablando con el gobierno de la provincia aparentemente se van a cortar, lo que es una muy mala noticia para destinos como el nuestro y veremos qué es lo que pasa. La gente está asustada y ya está sintiendo los embates de las decisiones del gobierno nacional. Hay decisiones de liberar los precios de la canasta básica, de liberar absolutamente todo, pero no hay una compensación. Los sueldos están atados a paritarias que van por otra vía. Por graficarlo de alguna manera, los sueldos van por la escalera y los precios van por ascensor.

-¿Cómo analiza el impacto que tendrá en el municipio la política económica del gobierno nacional? Hay obras en marcha, como planes de viviendas, la terminación del frente costero, la obra de entrada al Sauce Grande, la escuela técnica, la Universidad Provincial del Sudoeste.

-En comunidades como la nuestra, por el presupuesto que tenemos, es imposible encarar algún tipo de obra. El sistema de este país es así: si le tenés que trasladar al propietario todas las obras no podría pagar ni una cuota anual. Por eso siempre es necesario para acompañar el crecimiento la presencia del Estado nacional o provincial, desde mantener que haya un banco en Monte Hermoso, que los números no te dan para mantener una entidad bancaria, que lo puede hacer el Estado a través del Banco Provincia, hasta construir una universidad o un plan de cloacas, o el frente costero, la escuela técnica, por decirte algunas de las quince obras que tenemos que están todas paradas, todas en revisión. Por el lado provincial tenemos una reunión la semana que viene con (el ministro de Infraestructura bonaerense) Gabriel Katopodis, y por el lado de Nación no tenemos ningún tipo de noticia, no sabemos quién nos puede atender, no hay una bajada de línea política, no hay funcionarios, no hay absolutamente nada. No sabemos con quién contactarnos y somos de buscarle siempre el hueco para tratar de dar con la persona para que nos diga por lo menos que no, pero ni siquiera los empleados de planta permanente del Ministerio de Planificación de la Nación saben quién va a impartir las órdenes ni cuáles son las ordenes. Es todo una nebulosa.

-La incertidumbre evidentemente es muy grande.

Tenemos un predio de once manzanas con 284 parcelas que venían del Plan Nacional de Suelos bastante avanzado, que no vamos a poder terminar ahora. Hay una demanda de mil familias que necesitan un terreno, una casa. Estamos con Provincia con 28 viviendas que eso no se paró, lo único que no se paró, tenemos un plan de 70 viviendas que están para entregar y que nadie sabe cómo lo vamos a hacer.

-¿Qué se puede proyectar en Monte Hermoso con el aporte del Programa Municipios a la Obra, tras la reunión del 31 de enero con Axel Kicillof?

El Gobernador tiene un estilo, aún en este contexto, que es muy valorable, que es sentarse en una reunión multisectorial con más de 300 productores, pymes, actores de la cultura, a escuchar y a plantear cuál es la situación de la Provincia y hay que valorárselo mucho. Todos los programas de Provincia están en revisión, solamente está lo del endeudamiento, que a Monte Hermoso le van a tocar 200 y pico de millones en cuatro cuotas anuales, pero no vamos a disponer los fondos de infraestructura municipal como teníamos antes, del fondo de seguridad que teníamos antes, y todo se va a concentrar en esas divisas de endeudamiento. Axel le pone la mejor de las caras y de las actitudes para ir a favor de nuestra bandera y nuestra forma de gobernar y en contra de lo que se viene a nivel nacional, que es la imposición de las leyes, de los decretos, y de querer gobernar de prepo.

-El área de cultura en Monte Hermoso tiene una agenda muy interesante, hace unos días se desarrolló el Encuentro Nacional “La Poesía y el Mar”. ¿Qué proyectos hay para este año?

En campaña nos concentramos en varios ejes y uno fue el de cultura. Alquilamos para hacer la recuperación de la casa de la familia Costa, que fueron los fundadores de Monte Hermoso. Está en pleno centro de la ciudad, con una extensión de casi una hectárea, donde vamos a hacer la Casa de la Cultura. Estamos haciendo un gran esfuerzo, porque antes del 10 de diciembre era un país y ahora estamos frente a otro país. Vamos a agregar un domo para 150 personas sentadas, que va a oficiar de teatro, con un parque hermoso, que pensábamos inaugurar 1º de abril, pero pensamos postergarlo para noviembre.

-La cultura de alguna manera compensa las angustias diarias de las comunidades.

La discusión familiar se va a concentrar en qué comemos y qué no comemos, cuáles son los gustos que ya no nos vamos a dar, en pensar en la canasta familiar si la vamos a poder costear o no y si nos vamos a poder vestir o no. Lo primero que se reciente con el ajuste es la cultura, el deporte, lo que a la gente le gusta hacer, y se empieza a achatar la sociedad. Esto es un paliativo y desde el Estado es importante subvencionar estos espacios para no perder en la comunidad en lo que se venía avanzando. (11-02-24).