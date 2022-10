Hechos y protagonistas del Pago Chico: Los Indios

Por Fabián Barda

La década de 1930 no fue fructífera en la aparición de clubes y cuadros de fútbol. Mediados de la del’10 y sobe todo, el final de la misma alumbrará instituciones como Dorreguense, Argentino, Ferroviarios, Rivadavia, Quequén, Independientes, entre otros. En la localidad de El Perdido luego de la experiencies de “Los Invencibles”, surge en 1918, “Progreso”. Hubo una experiencia, de corta duración, en 1924, cuando es fundado el Club Comercial que presidía Pastorino.

El intento más fuerte de hacerle frente al hoy más que centenario Progreso provino de un grupo de vecinos que a principios de la década de 1930 fundando “Los Indios” que tuvo vida hasta mediados de la mencionada década.

Son pocos los partidos disputados por el nuevo club de los que haya registro alguno. Se destacan dos “matches” disputados en los años 1933 y 1934 frente a Alumno (así se llamó Ferroviario entre 1929 y 1945) y con Independiente.

Con el rojo jugaro en el campo de deportes de las calles 1 y 27 (actuales calles 25 de mayo y Lequerica), cancha de Independiente, el 2 de julio de 1933. Anunciaba un afiche que primero jugarían las segundas divisiones del local frente al Club Atlético Faro y a las 14.30 contra Los Indios.

Se anunciaba la escuadra roja para esa tarde que formaría con: A. Mignaqui, R. Magononi y F. Sastre, A. Sánchez, R. Mignaqui y M. Zarzoso, E. Pérez, A. González, A. Ruiz, M. Bermúdez y H. Biscarra.

Con los “aurinegros”, Los Indios jugaron el 24 de junio de 1934 en cancha de Independiente. Se protagonizaron cuatro partidos desde las 12.00 horas: Alumni vs Progreso, Los Indios vs Calvo, San José vs Faro y Los Indios vs Alumni.

Estaba en juego la copa “Untisal”. El Diario “La Verdad” aseguraba que “el encuentro entre estos dos adversarios ha de ser sumamente interesante dada la paridad de fuerzas de ambos conjuntos por lo que se descuenta que el mismo ha de ser presenciado por numeroso público”.

Anunciaba las posibles formaciones:

ALUMNI: Dematías, Etchamendi y A. Montero, Zarzoso, Pucci y Sueldo, Mc Coubry, Hernández, Cardoso, Leguizamón y Ojeda.

LOS INDIOS: J. Montero, Burgos y Lizarrondo, Rodríguez. Allende e Iriarte, Vázquez, Berois, Ferrer, Zuccoli y Díaz. (Fuente: Ecos de mi Ciudad). (20-10-22).